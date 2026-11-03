Teatro con sátira bien sanjuanina: estrena la comedia "Todos los caminos conducen a Rosa"

Vintage Theatre vuelve a las tablas con el esperado estreno de la obra de teatro " Todos los caminos conducen a Rosa" , dirigida por Celeste Castro . La cita será este domingo 8 de noviembre en Sala TeS, en una función que promete risas, complicidad y una mirada bien sanjuanina.

Detrás de esta propuesta hay un valioso proceso creativo llevado adelante por un elenco de ocho mujeres adultas —integrantes del taller +50 "Aquí y ahora" que comanda Castro— que se animaron a tomar la lapicera y llevar sus propias historias al escenario. Entre mates, charlas y ensayos, las actrices fueron moldeando tres micro obras que retratan personajes, costumbres y hechos bien conocidos en estos pagos.

Como modalidad ya instalada, la directora volvió a apostar a una dinámica accesible y ágil para el elenco. "Como no siempre es fácil reunir a todas 'mis viejis', como les digo con cariño, entonces adapté el formato de microteatro, para dividirlas y que fuera más fácil juntarse entre dos o tres a crear sus micro obras; es más simple de coordinar", contó Celeste.

Así fue que, a partir de las propias inquietudes, guiadas por la directora, comenzaron a dar forma a sus historias, que giran sobre temáticas con fuerte sello local:

La primera gira en torno a las brujas del Villicum, una disparatada historia ambientada en el cerro sanjuanino, donde una bruja conoce a alguien que la convence de ir a reclamar la inclusión de viviendas del IPV para la comunidad de brujas de la provincia.

La segunda tiene que ver con la Fiesta del Sol, con una madre que hostiga e insiste a su hija para que se presente al concurso provincial, retratando con humor esa presión familiar y mediática.

La tercera historia aborda a una autora sin inspiración que quiere presentarse al concurso literario Leonidas Escudero, quien, al cruzarse con una vagabunda en la Plaza 25 de Mayo, encuentra en ella a su musa inspiradora para ganar el premio.

Estas tres historias convergen en una cuarta escena final que actúa como aglutinador y cierre: un gran mitin político de la candidata a gobernadora, a donde todas las protagonistas acuden, en el marco de un mar de promesas de campaña.

"Es muy gracioso porque es también como una sátira. Todas las escenas están atravesadas por algo de San Juan", explicó Castro sobre el desenlace, donde las protagonistas reclaman desde cargos hasta casas.

Las señoras del teatro

El grupo está compuesto por Lidia Ana Doña, María Estela Passeron, María Verónica Passeron, Ema Alida Chillemi, María Cristina Heredia, María Rosa Chillemi, Estela Dávila y Noelsa Ormeño. Varias de ellas ya tenían recorrido con otros profesores, pero esta fue la primera vez que asumieron el reto de escribir sus propios textos. Otras ya fueron parte del taller en otras ocasiones y están más cancheras con la experiencia.

"Para ellas había sido una experiencia nueva esto de escribir teatro, la dramaturgia, de hacer teatro de autoría", destacó la directora sobre este viaje compartido, agregando que tras la función de cierre ya planean el reencuentro: "Este año concluye con esta obra, pero el año que viene volvemos con el taller en marzo", subrayó Castro, quien señaló que, además, la puesta busca recuperar detalles del teatro tradicional, cuidando detalles de producción propia, como el diseño e impresión de programas de mano en formato de votos, que entregarán al público.

Ellas dicen...

Verónica Passeron: "Comencé este año el proceso de la actuación con el propósito de conocer el mundo del teatro. He pasado por todas las sensaciones y experiencias que nunca hubiese imaginado. Se forma una comunidad casi familiar, somos amigas, compañeras y confidentes. Es una de las vivencias que llenan el alma y obviamente recomiendo mucho hacer teatro a cualquier edad, pero en especial a ésta edad. Este año ha sido inexplicablemente maravilloso."

Lidia Doña: "Es mi segundo año en el mundo del teatro y de la mano de Celeste. Hermosa experiencia y hermosa comunidad de personas. Llegar al final, donde creamos nuestra propia obra de teatro, es maravilloso. Agradezco a mi profesora, mis compañeras y a mi familia, que me apoyan y acompañan para que haga teatro, y que este año hizo su pequeño aporte."

Ema Chillemi: " Para vivir bien, hay que tener proyectos. Son los motores de la vida, sobre todo a partir de los 60 , y este taller de teatro es uno de ellos."

Cristina Heredia: "Este año comencé el taller de teatro. Después de mucho tiempo de anhelarlo, me desafié y lo concreté. Tuve la suerte de encontrarme con un grupo maravilloso de mujeres teatreras y dar con nuestra profe Celeste Castro a quien agradezco su enseñanza acompañamiento y su paciencia. Ahora no quiero dejar de hacer teatro, son emocionante los ensayos y ver como cada ensayo va creciendo la obra y perfeccionando nuestras actuaciones con la dirección de la profe. Me siento muy feliz esperando el debut ante el público."

La cita en Sala TeS

Todos los caminos conducen a Rosa

"Una mirada crítica sobre nuestra realidad, Todos los caminos conducen a Rosa construye un universo teatral donde la identidad sanjuanina, sus personajes y sus costumbres se encuentran con el absurdo de la política y el irresistible poder de las promesas."