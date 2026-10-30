"Las hijas de Hollywood", la propuesta teatral que juega entre la inocencia y lo siniestro

Tres niñas, un juego secreto y un universo atravesado por los cuentos de hadas y la televisión. Lo que parece un refugio de inocencia puede convertirse en un territorio inquietante. Esa es la premisa de " Las hijas de Hollywood" , la obra teatral que llega este sábado a El Invernadero Teatro cruzando humor, oscuridad y una mirada crítica sobre los imaginarios que construyen nuestra forma de ver el mundo.

La pieza cuenta con la dirección y dramaturgia de Marcos Garcés, quien comenzó a darle forma al proyecto en julio del año pasado junto a Peper Garcés y Claudina Eckerdt. Después de una pausa durante los preparativos de la Fiesta Nacional del Sol 2025, el proceso se retomó en febrero de este año, cuando se incorporó Belén Astorga para completar el elenco.

La dramaturgia nació, en parte, de una reflexión sobre los consumos culturales y su influencia en la manera de interpretar la realidad. En particular, Garcés puso el foco en los contenidos de Disney y los productos audiovisuales que acompañan distintas etapas de la vida. "Hay algo de estos consumos que tenemos medio ´Disney´ que condicionan un poco la forma de ver el mundo que tenemos. Está centrado en un lugar más desde la mujer también, pero que a todos nos afecta" , explicó el director en contacto con DIARIO DE CUYO.

Sin embargo, el texto no quedó cerrado desde el comienzo. Las ideas iniciales fueron transformándose a partir del trabajo corporal y los ensayos. Para Garcés, ese intercambio entre las intérpretes y el material original permitió enriquecer la propuesta y construir una dramaturgia que todavía considera en movimiento.

Aunque la obra transita por diferentes climas, su director prefiere definirla dentro del género de la comedia. La particularidad está en que el humor convive con momentos oscuros y situaciones que rozan lo siniestro. "Pasamos de algo sumamente cómico a algo más oscuro, siniestro, pero en general está en un tono de comedia", señaló.

Garcés encontró una expresión que resume buena parte de la identidad de la puesta: "Es siniestro en pastel". La definición describe una estética en la que las actuaciones y las situaciones generan cierta incomodidad, como si algo estuviera a punto de quebrarse, aunque todo se presenta bajo una apariencia cuidada.

Esa combinación también atraviesa el aspecto visual. El director, que reconoce una fuerte influencia del cine en su recorrido artístico, incorpora una mirada cinematográfica a la construcción teatral, con especial atención a las imágenes que se generan sobre el escenario.

El resultado busca llevar al público por diferentes estados emocionales, sin abandonar del todo la amabilidad de una comedia que juega con aquello que parece inocente, pero no necesariamente lo es.

Tres actrices y un primer encuentro con el escenario, la esencia de “Las hijas de Hollywood”

Otro de los aspectos que Garcés destacó es el recorrido de las tres intérpretes. Para Belén Astorga, Claudina Eckerdt y Peper Garcés, esta experiencia representa su primera participación en una obra teatral en escena en conjunto

“Algo que me parece interesante destacar es que es la primera vez que estas actrices están en una obra. Es valioso el hecho de animarse a estar en escena y la verdad es que ha sido un trabajo muy loco”, aseguró Garcés.

La frescura y el desafío que plantea trabajar con personas que no habían compartido escenario antes es también un componente que hace especial a la propuesta teatral, ya que, según precisa el director, la simbiosis generada es algo que permitió avanzar y darle forma a la propuesta con el objetivo de subirla a las tablas.

La obra se presentará este sábado 31 de octubre, a las 21:30, en El Invernadero Teatro. Las entradas tienen un valor de $15.000 y se pueden reservar comunicándose al 264 473-8104.

La propuesta artística se completa con el diseño y operación de luces de Tachi Sáez; sonido de Marcos Garcés; vestuario de Resguardo Laboratorio; utilería de Cande Obredor y gráficas de Felipe Lloveras. La producción está a cargo de El Invernadero Teatro. Después de la función habrá una propuesta para prolongar el encuentro con música y baile para cerrar la noche.