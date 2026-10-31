Agenda cultural de San Juan: un sábado a pura música, humor y fiesta

La agenda cultural de San Juan para el sábado 31 de octubre ofrece una nutrida grilla de actividades artísticas y culturales . La provincia recibirá a destacados artistas nacionales como Dani "La Chepi" con su show de humor , la música de Destino San Javier y la energía de Militantes del Clima .

Agenda cultural de San Juan: domingo de música, teatro y ferias

Agenda cultural de San Juan: propuesta de espectáculos y actividades artísticas para hoy

A esta destacada oferta visitante se le sumarán atractivas alternativas locales que incluyen noches de jazz, festivales de metal, variadas obras teatrales y exposiciones artísticas. Además, la mística noche del sábado estará marcada por las clásicas fiestas de Halloween y bailes de disfraces.

Metal resiste . Chewelche, Huaykil, Fundante, Nuevo Poder, El Legado, Sopapo. A las 20:00 h en Complejo Eliazar (calle Paula Albarracín de Sarmiento pasando República del Líbano, Rawson) Entradas en soloentradas.com.ar

Encuentro Coral. Con Coro Vocacional de la UNSJ y Estudio Vocal Universitario (Mendoza). A las 20:00 h en Parroquia de Luján. Entrada gratis, colaboración: pañales de cualquier tamaño.

Destino San Javier. A las 21:30 h en Teatro Sarmiento. Entradas en entradaweb

Mamá Ordán. 25 años de canciones. A las 21:30 h en Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

Samedi. Noche de jazz. A las 21:30 h en La Madeleine (restaurante de la Alianza Francesa, Mitre y Sarmiento) Reservas por WhatsApp al 2644858270

Franco Aparici. A las 22:00 h en Tierras negras (Calle 11 a 300 m al este de RN40, Pocito)

Paradise city. A las 21:30 h en Teatro Oscar Kummel (Rawson)

Mal la voz. A las 22:00 h en Rocknrolla (Av. Libertador San Martín 2225 oeste). Reservas al 26454811411

La usina de artistas. Cierre con baile de disfraces. A las 22:00 h en La Kelita (restaurante del Jockey Club)

Chapa J. A las 22:00 h en Vintage Lounge Bar (Av. Ignacio de la Roza 1974 oeste, Rivadavia)

Los triunfadores iracundos por siempre. A las 22:00 h en Mi bodegón (Acceso este 1290 sur, Santa Lucía) Reservas 2645744592

Fernanda Sánchez. A las 22:00 h en Bernardo (Lateral de Circunvalación oeste, antes de Ignacio de la Roza) Reservas: 2645101144

Militantes del climax. A las 22:00 h en Mamadera (Lateral de Av. Circunvalación 1959 norte) Entradas: general $40.000

Dúo Díaz Heredia. A las 22:00 h en El faro (Calle 5 vieja y Ramón Franco, Médano de Oro, Rawson)

Dúo Díaz Heredia

Guadalupe de la Fuente. A las 22:30 h en Barhaus (Av. Leandro Alem 225 sur) Reservas 2644038415

Emi Allende. A las 22:30 h en Sala Groove (Av. Libertador San Martín 1442 oeste)

Vale 4. A las 23:00 h en Casino del Bono Park. Entrada gratuita.

Basta Fuerte. Tributo a Divididos. A la 23:00 h en Breaking Beer (Av. Libertador San Martín 1538 oeste, Capital)

Sentimiento Argentino. A las 23:30 h en Camping Las Moras (Albardón)

La banda al Rojo vivo. A las 23:30 h en Al 700 Bar (Sargento Cabral 701 oeste, Desamparados)

CINE

Schachnovelle (en español). Cine debate en el café literario. A las 17:30 h en Instituto Alemán (Santa Fe antes de Gral. Acha) Gratis

TEATRO

Dani "La Chepi". A las 21:00 h, Cine Teatro Municipal de San Juan (Mitre 41 este, Capital) Entrada General $40.000, en entradaweb.com.ar

Libre Piedra. A las 21:00 h en Sala Tes (Juan B. Justo 335 sur) Entradas $16.000 en entradaweb

Salvajes. De Marcelo Villanueva Meyer. A las 21:30 h en IOPPS (Pedro Echagüe antes de Santiago del Estero)

Salvajes

El origen de todos los males. A las 21:30 h en Cooperativa Teatro de Arte (O'Higgins 501 este, Trinidad)

Las hijas de Hollywood. A las 21:30 h en El Invernadero Teatro (Av. Rawson 1381 sur, Capital)

FIESTAS Y FESTIVALES

Monster Party. A las 22:00 h en Salón Aura (Las Heras 671 sur)

Fiesta Halloween. En Way Club (Ruta 40 Lateral Este, a 200 mts de Makro)

Intru Halloween. A las 23:00 h en Intruses Style (Patricias Ilinca (Moron 1031 sur, Rivadavia)

Fandom Halloween. A las 00:00 h en Hugo Espectáculos (España 70 sur)

Fiesta de disfraces. A las 00:00 en Tomar algo Bar (Ignacio de la Roza 631 oeste)

Fiesta Halloween. A las 00:00 h en De la Ostia (Calle Aberastain antes de Calle 12, Pocito)

Fiesta Climax. Post Militantes. A las 00:00 h en Mamadera Bar (Lateral de Circunvalación 1959 norte, antes de Paula Albarracín de Sarmiento)

La Salamanca. A las 00:00 h en Rapsodia (Lateral de Circunvalación 457 oeste)

VISITAS Y EXPOSICIONES

Testigo Silencioso. Exposición de Jamile Apara. Inaugura a las 20:00 h en Artify (Av. Córdoba 519 oeste) Entrada gratis

Testigo silencioso

Entramados. Exposición colectiva realizada por estudiantes de la cátedra Investigaciones en Artes Visuales II, de la Licenciatura en Artes Visuales. Inaugura hoy en la Sala de Exposiciones Mario Pérez (Complejo Deportivo y Cultural La Superiora, Rawson) Entrada libre y gratuita

Una taza... una historia para contar. Exposición de la agrupación Tierra Nuestra. Inaugura hoy a las 20:00 h en Alianza Francesa (Mitre y Sarmiento) Entrada: libre y gratuita

Hecho a mano. Exposición de obras de Josefina Barud, Adela Cortínez y Alicia Garcés. Museo Tornambé – Centro de Creación y Museo de Artes Visuales (Av. Libertador San Martín 1666 oeste). Entrada libre y gratuita

El arte de la campaña. Estrategias y diplomacia para instalar una figura in partido propio, con exposición interactiva "Cante su voto". Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Teatro del Bicentenario. Exposición Buscar la forma, de Mirta Romero, esculturas, con curaduría Alberto Sánchez Maratta. En el hall, con entrada libre y gratuita. Visitas: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00. Sábados de 9.30 a 14:00 h y domingos de 17:00 a 20:00 h. Visitas generales al teatro: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo Histórico Provincial Agustín Gnecco. Exposiciones temporarias y permanentes sobre la historia y el patrimonio de San Juan, en diferentes áreas. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 h (horario corrido) y sábados de 11 a 17 h. Gratis. Mitre 864 Este, Capital, Tel. 2644639775

Museo Gnecco

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Dirección de Bibliotecas populares y Actividades literarias. Exposición Malvinas todo el año, con ilustraciones, vehículos y naves a escala, disponible hasta agosto. Biblioteca Provincial de literatura gráfica y Espacio de ilustradores sanjuaninos. Exposición de ilustradores. De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; sábados de 8:00 a 13:00 h. Entrada gratuita. En Av. Las Heras y Av. 25 de mayo. Gratuito. Informes: 2644217365

Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero. Exhibición y venta de artesanías. Entrada libre y gratuita. Av. España 330 norte, Capital.

Celda histórica de San Martín. Asociación Cultural Sanmartiniana. Visitas, de 9:30 a 13:00 h. Dirección: Calle Laprida 37 oeste. Teléfono 2644543510

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410

Museo y Bodega Graffigna. Recorrido, degustación de vinos. Jueves, viernes y sábado, a las 11:00, 14:30 y 16:00 h. Experiencias de maridajes, con reserva previa, entre $10.000 y 20.000. Reservas 2645061581 Colón 1342 N.