Museo Tornambé: convocan a presentar proyectos para el año próximo

El Centro de Creación Museo Tornambé , dependiente de la Universidad Nacional de San Juan , abrió oficialmente la convocatoria de proyectos para integrar su agenda cultural y artística del ciclo 2027 .

La iniciativa invita a creadores y gestores a presentar propuestas de exposiciones individuales o colectivas , además de actividades vinculadas con las artes visuales y la cultura .

Esta recepción de proyectos estará abierta hasta el próximo 4 de diciembre de 2026. Los interesados en participar deberán completar el formulario digital habilitado en el enlace institucional de la biografía del museo. Desde la institución remarcaron que todas las solicitudes serán evaluadas por el equipo técnico y que el envío del formulario no implica la confirmación automática de la propuesta dentro de la programación oficial.