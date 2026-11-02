    • 2 de noviembre de 2026 - 20:37

    El ciclo Cine de Barrio renueva su cartelera en noviembre

    La programación -con título nacionales e internacionales, incluido Rocky- comenzará el martes 3, a las 20:00, con entrada libre y gratuita.

    Cine de Barrio suma clásicos nacionales e internacionales a su ciclo 2026.

    Cine de Barrio suma clásicos nacionales e internacionales a su ciclo 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El emblemático ciclo Cine de Barrio, coordinado por Carlos Cerimedo en colaboración con la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Capital, inicia su grilla de noviembre. La propuesta mantendrá sus tradicionales funciones con entrada libre y gratuita en el Cine Teatro Municipal.

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    En esta oportunidad, el programa reúne a aclamadas obras maestras del cine moderno, joyas del western, producciones nacionales icónicas y un especial por los 50 años de Rocky, que abrió una de las sagas más célebres de Hollywood.

    La programación en el Cine Teatro Municipal

    Martes 3/11: "El Golpe" (1973)

    • Director: George Roy Hill
    • Protagonistas: Paul Newman, Robert Redford

    Sinopsis: En el Chicago de los años treinta, un hábil pero inexperto ladrón busca vengar la muerte de su socio aliándose con un viejo maestro de la estafa. Uniéndose con astucia y elegancia, organizan un engaño perfecto para sacarle una fortuna al peligroso capo mafioso responsable del crimen, manteniendo la tensión y la sorpresa hasta el último minuto.

    Martes 10/11: "Relatos Salvajes" (2014)

    • Director: Damián Szifron
    • Protagonistas: Ricardo Darín, Érica Rivas, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Darío Grandinetti

    Sinopsis: Vulnerables ante una realidad alterada e imprevisible, los personajes de esta aclamada producción cruzan la delgada frontera que separa la civilización de la barbarie. A través de seis historias independientes cargadas de intriga, tragedia y comedia negra, la película explora las presiones cotidianas que llevan a personas comunes a perder el control absoluto.

    Martes 17/11: "Rocky" (1976) – Especial 50° Aniversario

    • Director: John G. Avildsen
    • Protagonistas: Sylvester Stallone, Talia Shire

    Sinopsis: Rocky Balboa es un desconocido boxeador de Filadelfia a quien se le presenta la oportunidad única de pelear por el título mundial de los pesos pesados. Con una inmensa fuerza de voluntad y sacrificio, se prepara concienzudamente para el combate decisivo y para afrontar los drásticos cambios que transformarían su vida para siempre.

    Martes 24/11: "Los Imperdonables" (1992)

    • Director: Clint Eastwood
    • Protagonistas: Clint Eastwood, Gene Hackman

    Sinopsis: William Munny es un pistolero retirado, viudo y con dificultades económicas para sacar adelante a sus hijos. Como única salida, acepta un último trabajo junto a un viejo colega y un joven inexperto para ajustar cuentas con dos hombres que mutilaron a una mujer, enfrentándose a un impiadoso sheriff.

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