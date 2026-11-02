El ciclo Cine de Barrio renueva su cartelera en noviembre

La programación -con título nacionales e internacionales, incluido Rocky- comenzará el martes 3, a las 20:00, con entrada libre y gratuita.

El emblemático ciclo Cine de Barrio, coordinado por Carlos Cerimedo en colaboración con la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Capital, inicia su grilla de noviembre. La propuesta mantendrá sus tradicionales funciones con entrada libre y gratuita en el Cine Teatro Municipal.

En esta oportunidad, el programa reúne a aclamadas obras maestras del cine moderno, joyas del western, producciones nacionales icónicas y un especial por los 50 años de Rocky, que abrió una de las sagas más célebres de Hollywood.

La programación en el Cine Teatro Municipal Martes 3/11: "El Golpe" (1973) Director: George Roy Hill

Protagonistas: Paul Newman, Robert Redford Sinopsis: En el Chicago de los años treinta, un hábil pero inexperto ladrón busca vengar la muerte de su socio aliándose con un viejo maestro de la estafa. Uniéndose con astucia y elegancia, organizan un engaño perfecto para sacarle una fortuna al peligroso capo mafioso responsable del crimen, manteniendo la tensión y la sorpresa hasta el último minuto.

Martes 10/11: "Relatos Salvajes" (2014) Director: Damián Szifron

Protagonistas: Ricardo Darín, Érica Rivas, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Darío Grandinetti Sinopsis: Vulnerables ante una realidad alterada e imprevisible, los personajes de esta aclamada producción cruzan la delgada frontera que separa la civilización de la barbarie. A través de seis historias independientes cargadas de intriga, tragedia y comedia negra, la película explora las presiones cotidianas que llevan a personas comunes a perder el control absoluto.

Martes 17/11: "Rocky" (1976) – Especial 50° Aniversario Director: John G. Avildsen

Protagonistas: Sylvester Stallone, Talia Shire Sinopsis: Rocky Balboa es un desconocido boxeador de Filadelfia a quien se le presenta la oportunidad única de pelear por el título mundial de los pesos pesados. Con una inmensa fuerza de voluntad y sacrificio, se prepara concienzudamente para el combate decisivo y para afrontar los drásticos cambios que transformarían su vida para siempre.