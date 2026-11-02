Arnold Schwarzenegger se calza el traje de Papá Noel y enciende el espíritu navideño

El famoso actor es el protagonista del primer estreno del año, de cara a las fiestas: “Misión bolsa mágica”. Mirá el tráiler de la peli.

Empezó noviembre y el espíritu navideño comienza despertar en la pantalla, gran caja de resonancia, pronta a lanzar el que será el primer estreno de cara a la Navidad 2026, con un Papá Noel bastante particular: nada menos que Arnold Schwarzenegger.

Prime Video acaba de revelar el tráiler oficial de “Misión Bolsa Mágica”, que debutará el 2 de diciembre y que marca el regreso de Arnold a estos escenarios tan típicos del país del norte, poblado de jingles, nieve y regalos, luego de 30 años. Es que fue en 1996 cuando el musculoso actor, que saltó al estrellato en el género de acción, estelarizó Jingle all the way (que por estas latitudes se llamó El regalo prometido o Un padre en apuros).

Un atraco de alto riesgo para salvar la Navidad La trama se enciende cuando la icónica e irremplazable bolsa roja cargada de regalos es robada por una elfa rebelde con cuentas pendientes, interpretada por Awkwafina, poniendo en jaque la noche más importante de todo el año.

Ante esta emergencia absoluta, “Santa” se ve obligado a reclutar a un audaz ladrón de su famosa “Lista de Traviesos”, encarnado por Alan Ritchson. Junto a su hija y a un grupo de peculiares cómplices provistos de singulares habilidades criminales -además de la indispensable ayuda de elfos y renos-, emprenderán el operativo de rescate más desopilante e inesperado de sus vidas.

Bajo la dirección de Adam Shankman y con un guion firmado por Allan Rice, esta aventura combina altas dosis de acción y humor.