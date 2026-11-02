Marcelo Tinelli vuelve al humor con el reality LOL Argentina

Marcelo Tinelli vuelve a compartir pantalla con humoristas argentinos , pero en un formato diferente. En esta ocasión, el conductor encabeza un mini reality donde diez referentes del humor argentino se enfrentan en una convivencia de seis horas con una consigna: hacer reír a los demás competidores sin quebrarse ante las ocurrencias ajenas.

Se trata de la tercera temporada de LOL: Last One Laughing Argentina , que verá la luz el próximo 20 de noviembre , en la plataforma Prime Video, disponible para más de 240 países y territorios.

La dinámica del programa es tan sencilla como implacable. Diez populares figuras del humor argento quedan aisladas bajo la atenta vigilancia de las cámaras durante seis horas continuas . Su única misión consiste en desplegar su talento para desestabilizar al resto , mientras intentan mantener una compostura pétrea . Aquel que ceda ante la gracia y esboce una sonrisa quedará inmediatamente eliminado.

En esta edición, la apuesta destaca la incorporación de Marcelo Tinelli como el nuevo anfitrión y moderador. El conductor asume el control de la casa con su impronta característica, dispuesto a exprimir al máximo el desempeño de los concursantes y llevarlos al límite. Su rol principal será vigilar cada movimiento para garantizar que las reglas estrictas del juego se cumplan sin excepciones.

El elenco de participantes está integrado por conocidos comediantes y humoristas, hombres y mujeres, algunos de los cuales han formado parte de las troupes de Tinelli. Ellos son:

Belén Francese

Martín “Campi” Campilongo

Dalia Gutmann

Darío Lopilato

Homero Pettinato

José María Listorti

Marti Benza

Mex Urtizberea

Mica Suárez

Sebastián Almada

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Todos ellos pondrán a prueba sus mejores armas humorísticas para divertir a la audiencia y, al mismo tiempo, protegerse a sí mismos de la tentación de reír.

Más allá del trofeo de la competencia, existe un incentivo de carácter solidario. El ganador se alzará con un premio de 20.000 dólares americanos, los cuales serán donados íntegramente a la institución benéfica que cada participante represente durante el ciclo.

Producida por Banijay Mexico & U.S. Hispanic y bajo la dirección de la showrunner Marie Leguizamo, la propuesta adapta el exitoso formato japonés original creado por Hitoshi Matsumoto. La combinación entre la experiencia de conducción y la destreza de los humoristas busca ofrecer un contenido dinámico para los espectadores. "¿Quién se la banca sin largar una carcajada?", es el gran desafío.