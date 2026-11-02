Malas Lenguas, el desafío literario que se inspira en las historias paranormales de Pocito y busca nuevos relatos

Las historias que circulan entre vecinos, los recuerdos que pasan de generación en generación y las experiencias difíciles de explicar pueden convertirse en materia literaria. Con esa premisa, el escritor sanjuanino Sebastián Paz comenzó a darle forma a Malas Lenguas , un proyecto que rescata relatos de vecinos de Pocito y los transforma en cuentos, memorias y otras piezas narrativas.

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La iniciativa nació casi como un ejercicio cotidiano de escritura. Mientras buscaba mantenerse activo entre las tareas del día a día, Paz tuvo la idea de conversar con vecinos para conocer sus vivencias. Lo que comenzó como una propuesta sencilla pronto despertó el interés de muchas personas que se enteraron de la travesía de Paz y empezaron a contactarlo para compartir historias propias o de sus familiares. “Es mucha la cantidad de gente que me escribe y cuenta vivencias que le pasaron a ellos o familiares”, contó el autor en diálogo con DIARIO DE CUYO.

A partir de esos testimonios, el escritor construye relatos que conservan la esencia de las experiencias originales, pero incorporan recursos narrativos para darles forma literaria. El terror, lo paranormal y los sucesos inexplicables aparecen como algunos de los ejes de una propuesta que también encuentra valor en la memoria y en el imaginario popular.

Paz explicó que el primer contacto suele darse por WhatsApp. Los vecinos le envían audios o mensajes escritos con sus experiencias y, a partir de ese material, él comienza a hacer preguntas para profundizar en los detalles que necesita para construir cada narración.

“La historia base es lo que me cuenta la gente. Sobre eso trato de conservar los elementos más importantes y le doy un poco más de verosimilitud, pero tratando de conservar la esencia de lo que me cuenta” , explicó.

El interés no depende de comprobar si lo ocurrido fue real tal como se recuerda, sino de descubrir qué historias permanecen en la memoria de las personas y cómo pueden convertirse en literatura. “Me encontré con un mundo que no conozco. No hay una historia que sea más conocida y popular. Lo que cuenta la gente es casi todo personal”, señaló.

Hasta el momento, Paz reunió más de una decena de anécdotas y continúa recibiendo nuevos testimonios. La intención es ampliar ese archivo, seleccionar las historias con mayor potencial narrativo y trabajar sobre ellas para construir en principio una publicación, pero ya mira a largo plazo la posibilidad de incorporar nuevos capítulos.

“Bajo mis pies”, “La extraña cruz en la paree” y “Luz del algarrobo”, las primeras pruebas culminadas

El proyecto cuenta con tres relatos que están terminados en un 90% y atraviesan la etapa de corrección final. Cada uno parte de una experiencia compartida por vecinos de Pocito y explora distintas formas de acercarse a lo extraño.

“Bajo mis pies” es el título de una de las narraciones, que surge de las vivencias de un policía que realiza adicionales en el basural y que le contó al escritor situaciones que le resultaron difíciles de explicar; pero que fueron ideales para el imaginario del artista de la palabra que no demoró en darle forma de cuento.

El segundo, “La extraña cruz en la pared”, recupera el recuerdo de una vecina de Villa Aberastain sobre hechos que sucedían en la casa de su abuela cuando ella era niña. El tercero, “La luz del algarrobo”, se construye a partir de la experiencia de una joven que se dirige hacia el campo abierto y relata la aparición de luces y la presencia de voces.

Los tres títulos reflejan el tono que Paz busca para Malas Lenguas: relatos en los que lo cotidiano se cruza con el misterio y donde las experiencias personales funcionan como punto de partida para la ficción.

Un libro gratuito y una convocatoria abierta a los vecinos

La primera meta es reunir alrededor de diez relatos en un libro. Con los tres cuentos que ya tiene avanzados, el escritor espera sumar otros siete, realizar una selección y completar el trabajo para presentar la publicación antes de fin de año. Entre sus expectativas está poder concretar el lanzamiento en noviembre.

La intención de Paz es poder contar con el apoyo suficiente para distribuir el material de manera gratuita, para que las historias puedan circular entre lectores sin que el acceso al libro sea una limitación. En ese sentido, quienes quieran tomar contacto con los cuentos que ya están culminados se puede comunicar con Paz y solicitar los archivos que comparte en formato PDF sin inconvenientes.

Mientras, se mantiene abierta la convocatoria para quienes quieran aportar sus vivencias, relatos, historias y anécdotas. Pueden ser experiencias paranormales, sucesos extraños o historias familiares transmitidas de generación en generación. Quienes tengan un relato para compartir pueden comunicarse al 2645 02-2731, el número particular de Paz.

De Pocito a otros departamentos, un proyecto literario que busca crecer más allá del territorio

Aunque el proyecto comenzó con historias de vecinos de Pocito, Paz no descarta extender la propuesta a otros departamentos de San Juan. La intención es que Malas Lenguas pueda convertirse en una experiencia colectiva, con nuevos testimonios y voces que amplíen el universo de relatos.

Asi, Sebastián Paz busca convertir esas conversaciones en literatura y preservar relatos que, de otro modo, podrían quedar únicamente en la memoria de quienes los vivieron. Historias que nacen en una casa, en un camino o en una charla entre vecinos, y que ahora aspiran a encontrar un lugar en las páginas de un libro.