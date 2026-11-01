El tenso cruce en vivo entre Santiago Maratea y la China Ansa en Podemos Hablar

Durante el clásico "frente a frente" del ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, la periodista consultó al influencer sobre los reclamos que recibiría por sus colectas solidarias. La repregunta sobre una campaña inconclusa desató la furia de Maratea.

El estudio de PH, Podemos Hablar (Telefe) volvió a convertirse en el escenario de un acalorado enfrentamiento televisivo. Este sábado se dieron a conocer las imágenes del tenso cruce que mantuvieron la periodista Josefina "China" Ansa y el influencer Santiago Maratea durante la dinámica del "frente a frente", un espacio donde los invitados se realizan preguntas directas sin intermediarios.

El fuego cruzado comenzó cuando la conductora le propuso a Maratea un ejercicio de inversión de roles: ponerse en el lugar de los miles de donantes que aportan a sus colectas solidarias para evaluar qué reclamo o sugerencia se haría a sí mismo. Ante la respuesta inicial del influencer, quien aseguró que solo se diría "gracias" porque "siempre se cumplieron todos los objetivos", Ansa insistió indagando sobre el destino de una causa puntual: "Pero con respecto, por ejemplo, al refugio de los perros, que quedó medio como inconcluso esa historia".

La mención a ese caso en particular alteró de inmediato el tono de Maratea, quien reaccionó cuestionando de forma directa la rigurosidad profesional de la periodista. "¿Vos sos periodista, no?", arremetió el influencer, para luego descalificar las fuentes informativas de la conductora: "Averiguar a través de los mismos medios es casi un oxímoron, con lo que mienten los periodistas. Seguramente, China, si nos ponemos realmente a preguntar qué averiguaste y qué sabés del tema, no sepas casi nada".

Acusaciones cruzadas y malestar por la labor periodística A pesar de que la comunicadora intentó suavizar el clima aclarando que no se trataba de una acusación personal sino de una oportunidad para generar una respuesta positiva, Maratea rechazó la justificación y la acusó de actuar con mala intención para buscar un titular escandaloso.

"Vos me hiciste una pregunta y la respondí. Me hiciste otra más y también la respondí. Sin embargo, seguiste y hablaste de un tema puntual, porque evidentemente la respuesta que te di no es la que estás buscando. Dale, tampoco nos hagamos los inocentes", replicó el creador de contenido, dirigiéndose posteriormente al conductor Andy Kusnetzoff para manifestar su incomodidad por tener que defenderse en televisión sobre versiones mediáticas.