Lali hizo su primer posteo después de casarse con Pedro Rosemblat: la irónica imagen que publicó en sus redes

Lali Espósito hizo su primer posteo después de casarse con Pedro Rosemblat. Fiel a su sentido del humor, la artista compartió una irónica imagen. Este sábado, la cantante y el periodista dieron el sí en una ceremonia íntima en San Telmo. Y pese a que en las redes sociales, circularon varias fotos filtradas, ellos lograron mantener un total hermetismo.

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¡Se casó Lali! La cantante dio el sí con Pedro Rosemblat en San Telmo y ya se conoció la primera imagen de la boda

“Nos casamos”, escribió este domingo en una historia de Instagram junto a una de las fotos que habían circulado previamente donde se los veía vestidos de novios.

Además, le hizo zoom a su imagen y bromeó: “Qué felicidad”. “Te amo, Pedro”, agregó poniendo el foco en su novio.

De esta manera, la cantante se burló de la filtración y convirtió la repercusión de su boda en un chiste con sus seguidores.

Lali y Pedro dieron el sí este sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo. La celebración reunió a familiares y amigos cercanos y estuvo rodeada de hermetismo, con un operativo de seguridad para preservar la intimidad de los novios.

La elección del lugar tuvo que ver con el estilo de celebración que buscaba la pareja: una boda íntima, rodeada de sus afectos y sin grandes despliegues.

La fecha también tuvo un significado especial: la pareja se conoció en una fiesta de Halloween hace tres años y eligió ese mismo día para celebrar su casamiento.

Aunque los novios buscaron mantener los detalles de la fiesta en privado, las publicaciones de sus invitados permitieron conocer algunos momentos y sorpresas de una celebración que también tuvo lugar para el humor y las referencias a su historia de amor.

Entre los recuerdos, hubo una remera con una frase que remite a una de las declaraciones más recordadas de la cantante sobre el matrimonio y un encendedor que jugó con la popularidad de Lali.

Matías Mowszet, periodista de Gelatina y amigo de Pedro, publicó en sus redes sociales una foto en la que se lo ve con una remera blanca que lleva estampada en el frente la frase: “Ni en pedo me caso”.

La elección no fue casual: esas palabras recuerdan a una declaración que Lali había hecho tiempo atrás, cuando le preguntaron por la posibilidad de casarse.

Otro de los souvenirs que trascendió fue un encendedor blanco con una inscripción que también apeló al humor: “Yo fui al casamiento del novio de Lali”.

La frase ironiza sobre la popularidad de la cantante y el reconocimiento público que tiene frente al perfil de Pedro Rosemblat.