¡Se casó Lali! La cantante dio el sí con Pedro Rosemblat en San Telmo y ya se conoció la primera imagen de la boda

Lali Espósito y Pedro Rosemblat ya son marido y mujer. Después de meses de hermetismo alrededor de la fecha, el lugar y los detalles de la celebración, la pareja se casó este sábado 31 de octubre al mediodía en San Telmo y poco después comenzó a circular la primera imagen de la boda. La ceremonia se realizó en Casa Carlos, una antigua propiedad del barrio porteño elegida especialmente para un festejo íntimo, rodeados por familiares, amigos y varias figuras del espectáculo.

La primera fotografía que trascendió muestra a la pareja durante la celebración, luego de haber dado el sí ante sus seres queridos. La boda se mantuvo bajo una fuerte reserva hasta las últimas horas y recién el viernes se conoció públicamente cuál sería el escenario elegido, mientras que durante la tarde de este sábado comenzaron a llegar imágenes de los invitados y del interior del evento.

El 31 de octubre tiene un significado especial para Lali y Rosemblat . La pareja se conoció precisamente en una fiesta de Halloween en 2023 y decidió casarse tres años después, en el aniversario de aquel primer encuentro. La cantante contó tiempo atrás que esa noche había ido disfrazada como una versión destruida de Barbie y que, aunque sintió inmediatamente una fuerte atracción por el conductor, durante varias horas no pudo acercarse a hablarle con naturalidad.

La relación terminó tomando estado público en febrero de 2024, cuando Lali compartió fotografías junto a Rosemblat durante una escapada a Uruguay. Con el paso del tiempo ambos empezaron a mostrarse juntos con mayor frecuencia y, en enero de este año, anunciaron públicamente su compromiso mostrando sus alianzas en las redes sociales.

La elección del casamiento también marcó un giro particular en el discurso que la propia artista había sostenido durante años. En distintas entrevistas había asegurado que no estaba interesada en casarse y hasta había ironizado sobre el gasto que implicaba organizar una boda. Más recientemente, durante uno de sus shows en River, confirmó ante miles de seguidores que finalmente había decidido dar el paso con Rosemblat.

Cómo es Casa Carlos, la casona donde se casaron

El escenario elegido fue Casa Carlos, una antigua propiedad ubicada en pleno San Telmo que se diferencia de los tradicionales salones de fiestas. Se trata de una típica “casa chorizo” porteña que fue restaurada y transformada en un espacio para eventos, conservando buena parte de sus materiales originales y combinándolos con una importante presencia de vegetación.

La propiedad cuenta con paredes de ladrillo a la vista, persianas antiguas, pisos restaurados, galerías y un amplio parque interior que queda prácticamente escondido desde la calle. Su diseño busca mantener la sensación de una casa familiar y, al mismo tiempo, ofrecer distintos espacios para reuniones y celebraciones, una estética que terminó encajando con la idea de una boda menos tradicional que buscaban Lali y Pedro.

La logística alrededor de la propiedad comenzó a llamar la atención desde el viernes. Parte de la cuadra fue delimitada para ordenar el estacionamiento y el ingreso de los invitados, mientras en el interior ya se habían dispuesto mesas y se realizaban pruebas de sonido. La organización general de la celebración quedó en manos de Claudia Villafañe, según confirmaron fuentes cercanas a la pareja.

Casa Carlos, la histórica casona de San Telmo elegida por Lali Espósito y Pedro Rosemblat para celebrar su casamiento.

El altar al aire libre de Casa Carlos fue preparado en uno de los jardines de la casona, donde Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron la ceremonia rodeados de sus invitados.

Una boda íntima y lejos de las grandes producciones

Lali ya había anticipado que no quería convertir su casamiento en una ceremonia multitudinaria. Días antes de dar el sí explicó que imaginaba una celebración tranquila, pensada principalmente para sus familiares, amigos y personas más cercanas, y también descartó la posibilidad de utilizar un vestido excesivamente tradicional con una extensa cola.

Ese perfil se mantuvo durante toda la organización. La pareja evitó divulgar anticipadamente la lista completa de invitados, los detalles del menú y buena parte de la decoración, mientras que incluso personas cercanas a la cantante habían reconocido desconocer algunos aspectos centrales del festejo. La decisión permitió que la fecha y el lugar permanecieran prácticamente en secreto hasta apenas horas antes de la boda.

Los famosos que llegaron al casamiento de Lali y Pedro

Durante la tarde comenzaron a conocerse los primeros invitados que ingresaron a Casa Carlos. Entre las figuras del espectáculo estuvieron Peter Lanzani, Mery del Cerro, Candela Vetrano, Dillom, Justina Bustos y Juliana Gattas, además de personas del círculo familiar de la cantante. También fueron fotografiados su mamá, Majo Riera, y su hermano Patricio Espósito.

La presencia de Lanzani llamó especialmente la atención por la historia que comparte con Lali desde sus años de trabajo en televisión y por la relación sentimental que tuvieron en el pasado. Actualmente mantienen un vínculo cercano y el actor estuvo entre las figuras que llegaron al lugar para acompañar a la cantante y a Rosemblat durante la celebración.

Después de meses de preparativos y de mantener bajo reserva gran parte de la organización, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron finalmente el sí en la misma fecha en la que, tres años atrás, se habían conocido por primera vez. La aparición de las primeras imágenes terminó por confirmar una boda que hasta pocas horas antes conservaba prácticamente todos sus detalles en secreto.