Lollapalooza Argentina 2027 reveló su grilla día por día: quién toca cada jornada

Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene definida su programación día por día. La organización confirmó cómo se repartirán los artistas durante las tres jornadas del festival, que volverá al Hipódromo de San Isidro con decenas de proyectos nacionales e internacionales distribuidos en cinco escenarios.

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La nueva edición se realizará el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027 , con una grilla que combina rock, pop, electrónica, hip-hop y propuestas de distintos géneros.

La primera jornada tendrá una fuerte presencia del rock y la electrónica, con The Killers, The Neighbourhood, Fontaines D.C. y The Prodigy entre los nombres principales.

El sábado concentrará algunas de las figuras de mayor convocatoria. Travis Scott y TINI encabezarán una jornada que también tendrá a Queens of the Stone Age, Rawayana y Four Tet.

La grilla completa será:

Travis Scott

TINI

Queens of the Stone Age

Rawayana

Geese

Slayyyter

Un Poco de Ruido

Four Tet

Angine de Poitrine

Carlita

Sammy Virji

Julia Wolf

Die Spitz

Mateo Dufour Live

Yorghaki

Juana Rozas

Francisca Valenzuela

Broke Carrey

Tiga

Lolu Menayed

Sofia Mora

Ara

Palo

Fabrizio

Hellolula

Domingo 14: Charli xcx y David Guetta cierran el festival

La última jornada tendrá como principales figuras a Charli xcx, David Guetta y SOMBR, en un cierre con fuerte presencia del pop y la electrónica, pero también con rock, indie y artistas latinoamericanos.

El domingo tocarán:

Charli xcx

David Guetta

SOMBR

Dominic Fike

Cage The Elephant

Lola Young

Tomora

K40S

Leon Bridges

Usted Señalemelo

Snow Strippers

Ninajirachi

The Avalanches

Rivo

Boy Harsher

Amaia

Juan Hansen Live

Violet Grohl

Enzocerobulto

Daniela Spalla

Zé Pequeña

Dandára

Hana Fox

Molle

La Ramona

Entradas y dónde será

El Lollapalooza Argentina 2027 se realizará nuevamente en el Hipódromo de San Isidro y contará con cinco escenarios durante sus tres jornadas. La organización ya habilitó la venta de entradas para cada día y mantiene disponibles los pases generales para todo el festival.

Los horarios específicos de cada presentación todavía deberán anunciarse, por lo que por ahora la confirmación permite saber qué artistas estarán presentes en cada una de las tres jornadas.