Lollapalooza Argentina 2027 reveló su grilla día por día: quién toca cada jornada

Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene definida su programación día por día. La organización confirmó cómo se repartirán los artistas durante las tres jornadas del festival, que volverá al Hipódromo de San Isidro con decenas de proyectos nacionales e internacionales distribuidos en cinco escenarios.
La nueva edición se realizará el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027, con una grilla que combina rock, pop, electrónica, hip-hop y propuestas de distintos géneros.
Viernes 12: The Killers y The Prodigy
La primera jornada tendrá una fuerte presencia del rock y la electrónica, con The Killers, The Neighbourhood, Fontaines D.C. y The Prodigy entre los nombres principales.
La grilla completa del viernes será:
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The Killers
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The Neighbourhood
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Fontaines D.C.
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The Prodigy
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Dillom
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Malcolm Todd
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RAYE
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ADÉLA
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Marlon Hoffstadt
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Boys Noize
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Midnight Generation
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Mind Enterprises
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AYYBO
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Ela Taubert
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Princesa Alba
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Folgar
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Santos Bravos
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Kchiporros
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Natalia Lacunza
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Juaco Burgos
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Mai Lawson
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Varese
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Sol Porro
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Patio Mallet
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Las Sombras
Sábado 13: Travis Scott, TINI y Queens of the Stone Age
El sábado concentrará algunas de las figuras de mayor convocatoria. Travis Scott y TINI encabezarán una jornada que también tendrá a Queens of the Stone Age, Rawayana y Four Tet.
La grilla completa será:
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Travis Scott
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TINI
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Queens of the Stone Age
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Rawayana
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Geese
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Slayyyter
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Un Poco de Ruido
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Four Tet
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Angine de Poitrine
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Carlita
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Sammy Virji
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Julia Wolf
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Die Spitz
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Mateo Dufour Live
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Yorghaki
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Juana Rozas
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Francisca Valenzuela
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Broke Carrey
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Tiga
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Lolu Menayed
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Sofia Mora
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Ara
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Palo
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Fabrizio
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Hellolula
Domingo 14: Charli xcx y David Guetta cierran el festival
La última jornada tendrá como principales figuras a Charli xcx, David Guetta y SOMBR, en un cierre con fuerte presencia del pop y la electrónica, pero también con rock, indie y artistas latinoamericanos.
El domingo tocarán:
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Charli xcx
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David Guetta
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SOMBR
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Dominic Fike
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Cage The Elephant
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Lola Young
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Tomora
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K40S
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Leon Bridges
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Usted Señalemelo
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Snow Strippers
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Ninajirachi
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The Avalanches
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Rivo
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Boy Harsher
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Amaia
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Juan Hansen Live
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Violet Grohl
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Enzocerobulto
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Daniela Spalla
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Zé Pequeña
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Dandára
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Hana Fox
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Molle
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La Ramona
Entradas y dónde será
El Lollapalooza Argentina 2027 se realizará nuevamente en el Hipódromo de San Isidro y contará con cinco escenarios durante sus tres jornadas. La organización ya habilitó la venta de entradas para cada día y mantiene disponibles los pases generales para todo el festival.
Los horarios específicos de cada presentación todavía deberán anunciarse, por lo que por ahora la confirmación permite saber qué artistas estarán presentes en cada una de las tres jornadas.