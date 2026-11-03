    • 3 de noviembre de 2026 - 22:00

    El Quilmes Rock 2027 confirmó su grilla: desde Babasónicos al regreso de Fricción

    Se celebrará los días 16, 17 y 18 de abril de 2027 en Buenos Aires. Conocé los artistas confirmados y los precios de las entradas.

    Perlita del Quilmes Rock. la banda Fricción anunció en redes su vuelta, como homenaje a los shows de Stud Free Pub de 1985 (foto Gentileza)

    Perlita del Quilmes Rock. la banda Fricción anunció en redes su vuelta, "como homenaje a los shows de Stud Free Pub de 1985" (foto Gentileza)

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El histórico Quilmes Rock confirmó la grilla de su nueva edición, que se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de abril de 2027 en Buenos Aires. Entre sus principales figuras sobresalen Babasónicos, Divididos, Fito Páez, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Las Pelotas y Jorge Drexler, encabezando una ambiciosa convocatoria.

    Leé además

    La estación sanjuanina de Soledad Pastorutti ya está disponible. 

    Soledad Pastorutti estrenó su audiovisual dedicado a San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Esta noche termina Popstars y Telefe modifica su grilla

    Adiós Popstars, hola Pasapalabra: cambios en la televisión

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Festival, regresos y homenajes

    La nueva entrega del festival promete una fuerte impronta nostálgica combinada con la frescura de propuestas contemporáneas. Uno de los grandes hitos de esta convocatoria es el retorno a los escenarios de Fricción (la mítica e influyente banda de post-punk y dark wave de los años 80, que Richard Coleman creó con Cerati), y también el tributo especial a Luis Alberto Spinetta interpretado por el músico Javier Malosetti. Asimismo, despertó particular curiosidad la presencia de Henry y La Palangana, la mítica agrupación que dio origen a Bersuit Vergarabat.

    Malosetti har&aacute; un homenaje a Spinetta

    Malosetti hará un homenaje a Spinetta

    El cartel se completa con un heterogéneo abanico de talentos que incluye a Virus, Dante Spinetta, Marilina Bertoldi, El Mató a un Policía Motorizado, Celeste Carballo, Alejandro Lerner, Turf y 2 Minutos.

    La escena emergente y bailable también dirá presente de la mano de Bandalos Chinos, La Delio Valdez, Winona Riders, Barbi Recanati y Benito Cerati, garantizando una auténtica muestra de la diversidad sonora actual.

    El anuncio formal tuvo su propia celebración musical, en la que referentes como Juanse, Flavio Cianciarulo y el Tano Marciello compartieron micrófono para reversionar emblemáticos clásicos del repertorio nacional. Durante la presentación, los organizadores destacaron la trayectoria de más de dos décadas de este encuentro, pensado para reunir a fanáticos de distintas épocas alrededor de la música en vivo.

    Entradas y transmisión en vivo

    Las entradas para la cita ya se comercializan a través de Enigma Tickets. Tras agotarse rápidamente la venta inicial, se encuentra disponible la segunda etapa de abonos con precios promocionales, que van desde los $220.000 para el pase de dos días en sector campo hasta los $810.000 en el espacio VIP.

    Para quienes no puedan asistir de forma presencial, las tres jornadas contarán con transmisión en directo y contenidos en exclusiva a través de la plataforma Flow.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El festival se realizará del 12 al 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro y reunirá 75 proyectos musicales.

    Lollapalooza Argentina 2027 reveló su grilla día por día: quién toca cada jornada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Nito Mestre cantará con los sanjuaninos temas icónicos de su carrera, desde los que inmortalizó junto a Charly García. 

    Nito Mestre en San Juan: "Con Charly decimos que no somos ex Sui Generis, somos Sui Generis"

    Por Estela Ruiz M.
    La convocatoria del Museo Tornambé estara disponible hasta el 4 de diciembre (foto gentileza UNSJ)

    Museo Tornambé: convocan a presentar proyectos para el año próximo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    En el taller de teatro +50 Aquí y ahora, dirigido por Celeste Castro, nació la comedia Todos los caminos conducen a Rosa (Foto Mariano Arias - DIARIO DE CUYO)

    Teatro con sátira bien sanjuanina: estrena la comedia "Todos los caminos conducen a Rosa"

    Por Estela Ruiz M.