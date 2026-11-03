El Quilmes Rock 2027 confirmó su grilla: desde Babasónicos al regreso de Fricción

Se celebrará los días 16, 17 y 18 de abril de 2027 en Buenos Aires. Conocé los artistas confirmados y los precios de las entradas.

Perlita del Quilmes Rock. la banda Fricción anunció en redes su vuelta, "como homenaje a los shows de Stud Free Pub de 1985" (foto Gentileza)

El histórico Quilmes Rock confirmó la grilla de su nueva edición, que se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de abril de 2027 en Buenos Aires. Entre sus principales figuras sobresalen Babasónicos, Divididos, Fito Páez, Los Fabulosos Cadillacs, Ratones Paranoicos, Las Pelotas y Jorge Drexler, encabezando una ambiciosa convocatoria.

Festival, regresos y homenajes La nueva entrega del festival promete una fuerte impronta nostálgica combinada con la frescura de propuestas contemporáneas. Uno de los grandes hitos de esta convocatoria es el retorno a los escenarios de Fricción (la mítica e influyente banda de post-punk y dark wave de los años 80, que Richard Coleman creó con Cerati), y también el tributo especial a Luis Alberto Spinetta interpretado por el músico Javier Malosetti. Asimismo, despertó particular curiosidad la presencia de Henry y La Palangana, la mítica agrupación que dio origen a Bersuit Vergarabat.

Malosetti hará un homenaje a Spinetta El cartel se completa con un heterogéneo abanico de talentos que incluye a Virus, Dante Spinetta, Marilina Bertoldi, El Mató a un Policía Motorizado, Celeste Carballo, Alejandro Lerner, Turf y 2 Minutos.

La escena emergente y bailable también dirá presente de la mano de Bandalos Chinos, La Delio Valdez, Winona Riders, Barbi Recanati y Benito Cerati, garantizando una auténtica muestra de la diversidad sonora actual.

El anuncio formal tuvo su propia celebración musical, en la que referentes como Juanse, Flavio Cianciarulo y el Tano Marciello compartieron micrófono para reversionar emblemáticos clásicos del repertorio nacional. Durante la presentación, los organizadores destacaron la trayectoria de más de dos décadas de este encuentro, pensado para reunir a fanáticos de distintas épocas alrededor de la música en vivo.