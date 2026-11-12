    • 12 de noviembre de 2026 - 15:23

    El Gobierno de San Juan pidió desestimar las alertas climáticas de Google que "pueden presentar información errónea"

    La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) aclaró que las alertas de inundación y otros fenómenos que aparecen en el buscador no son oficiales. Recomendó consultar solo los canales de los organismos locales.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de San Juan emitió este jueves un comunicado oficial a través de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) para aclarar que las alertas climáticas de Google pueden contener información errónea para la provincia y no deben considerarse alertas oficiales.

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    Según el organismo, las alertas de inundación y de otros fenómenos climáticos que aparecen en Google pueden presentar datos incorrectos para San Juan. La aclaración apunta a evitar que la población tome decisiones a partir de avisos que no fueron emitidos por las autoridades locales.

    El comunicado indica que Google actualizó su sistema de detección de fenómenos climáticos, pero que la herramienta todavía se encuentra en proceso de actualización. Por eso, puede interpretar de manera incorrecta determinados datos.

    Ante esta situación, la COPRE recomendó desestimar las alertas climáticas que Google emita para la provincia y consultar únicamente la información oficial difundida por los organismos locales correspondientes.

    El comunicado de la COPRE:

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