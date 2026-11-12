Una herramienta de protección inteligente para cuidar a los trabajadores mineros, el proyecto que representará a San Juan a nivel nacional

En la actividad minerqa donde la seguridad de los trabajadores es una prioridad, la tecnología puede convertirse en una aliada fundamental. Bajo esa premisa, una empresa sanjuanina desarrolló una herramienta que busca mejorar la prevención y la respuesta ante emergencias en la minería y la industria. Se trata de Angelus Jobs , un equipo de protección personal inteligente que combina un reloj, software propio y una plataforma de monitoreo para conocer dónde está cada trabajador y contar con información clave sobre su seguridad.

El proyecto pertenece a Thorus, dedicada a la tecnología, la innovación y el desarrollo, y fue uno de los tres seleccionados para representar a San Juan en el Concurso Emprendimiento Argentino , particularmente en la categoría Base Tecnológica y Científica. “Estos concursos dan visibilidad y abren puertas con mentores, empresas e inversores, algo muy valioso para un emprendimiento que está dando el salto al mercado” , sostuvo en contacto con DIARIO DE CUYO Agustina Garcés, parte del equipo desarrollador.

La propuesta surgió de una necesidad concreta de las operaciones mineras: saber con precisión cuántas personas se encuentran en el yacimiento y dónde están ubicadas ante situaciones como un sismo, una avalancha o una voladura. En estos espacios conviven trabajadores de distintas empresas contratistas y gran parte de esa información todavía depende de planillas y comunicaciones por radio.

“Es un equipo de protección personal pensado para las áreas de seguridad e higiene de la minería y la industria, que combina un reloj comercial con software propio, un lector de garita y una plataforma de monitoreo” , explicó Garcés.

El producto lleva dos años de desarrollo y fue diseñado junto con el sector minero. Durante ese proceso, el equipo mantuvo reuniones con responsables de seguridad e higiene de distintas operadoras para conocer sus necesidades y adaptar la herramienta a las exigencias de las operaciones.

Del ingreso a la mina a la respuesta ante una emergencia

El funcionamiento de Angelus Jobs comienza antes de que el trabajador llegue al yacimiento. Las empresas contratistas cargan las solicitudes de acceso con los datos de su personal y la operadora autoriza el ingreso de cada persona. Luego, el sistema controla diariamente la documentación requerida, entre ella la ART, las inducciones y los exámenes médicos, y genera avisos anticipados cuando se acerca algún vencimiento.

Al llegar a la garita, el reloj funciona como una credencial. El trabajador lo acerca a un lector y la plataforma verifica si tiene toda la documentación habilitada para ingresar. Si existe algún inconveniente el sistema informa el motivo por el que no puede acceder.

Una vez dentro del proyecto minero, en territorio, la herramienta permite conocer la ubicación del personal y monitorear el pulso y otros indicadores de salud. Esta información tiene un tratamiento diferenciado, ya que los datos vinculados con la salud quedan reservados al área médica de la empresa empleadora.

“Ante una emergencia, el trabajador aprieta el botón SOS y la alerta llega a la central en pocos segundos con su ubicación. Para evacuar una zona, desde la central de monitoreo se puede enviar un aviso, que llega en segundos a todos los relojes del sector y cada persona confirma que lo recibió”, destacó la sanjuanina.

La herramienta también permite gestionar evacuaciones. Desde la central se puede enviar una notificación a todos los relojes de un sector determinado. El aviso llega en segundos y cada trabajador puede confirmar que lo recibió, lo que facilita el seguimiento de las instrucciones ante una situación de riesgo.

La representación nacional y las acciones en desarrollo vinculadas a la herramienta

La selección para el Concurso Emprendimiento Argentino representa una oportunidad para dar visibilidad al desarrollo y generar nuevos vínculos comerciales. “Nos presentamos porque creemos que es un proyecto que merece ser conocido. San Juan vive un crecimiento minero muy fuerte, y nos enorgullece aportar un desarrollo hecho acá para cuidar a las personas que trabajan en esa industria”, precisó Garcés, destacando que durante el año pasado ganaron el Premio Provincial a la Innovación.

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Ahora, con el lugar asegurando en la instancia nacional, la preparación está puesta en representar a San Juan y compartir todas las bondades y particularidades del proyecto. Mientras se preparan para esa instancia, continúan trabajan en el próximo objetivo, que es completar la homologación del equipo, que se encuentra en curso.

La intención es incorporarse a nuevos proyectos mineros, primero en San Juan y luego ampliar su presencia a Catamarca, Salta, Santa Cruz, Chile y Perú. “Vamos a seguir mejorando el producto con lo que nos piden las operaciones. Queremos que cada persona que entra a trabajar a una mina vuelva a su casa”, concluyó Garcés.

La final del Concurso Emprendimiento Argentino se realizará el 19 y 20 de noviembre en Buenos Aires. Allí, los tres representantes locales buscarán convencer al jurado y lograr el merecido reconocimiento.