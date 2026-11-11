Por qué el taladro rotopercutor es la herramienta indispensable para perforar hormigón

Intentar colgar un estante pesado, un soporte de televisión o una alacena en una pared de hormigón armado con un taladro rotativo convencional puede convertirse en una pesadilla. El motor se recalienta, las brocas o mechas se queman y el orificio no avanza más que unos pocos milímetros. La solución para cualquier trabajo de construcción o reforma en muros duros es utilizar un taladro rotopercutor o martillo demoledor, una máquina diseñada para superar la resistencia de los materiales de obra.