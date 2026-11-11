    • 11 de noviembre de 2026 - 11:52

    Por qué el taladro rotopercutor es la herramienta indispensable para perforar hormigón

    La diferencia mecánica entre un taladro común y uno con percusión determina la facilidad y seguridad al trabajar sobre paredes duras.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Intentar colgar un estante pesado, un soporte de televisión o una alacena en una pared de hormigón armado con un taladro rotativo convencional puede convertirse en una pesadilla. El motor se recalienta, las brocas o mechas se queman y el orificio no avanza más que unos pocos milímetros. La solución para cualquier trabajo de construcción o reforma en muros duros es utilizar un taladro rotopercutor o martillo demoledor, una máquina diseñada para superar la resistencia de los materiales de obra.

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    La diferencia mecánica: rotación vs. impacto

    Un taladro común solo realiza un movimiento de rotación para desgastar la superficie mediante fricción, lo cual funciona en madera, metal o plástico. En cambio, el rotopercutor suma un mecanismo de golpeteo neumático o electro-neumático en el sentido longitudinal. El dispositivo no solo gira la broca, sino que la impulsa hacia adelante miles de veces por minuto, fracturando la piedra y el cemento para que las hélices de la mecha desechen el polvo acumulado.

    Consejos para utilizar el rotopercutor sin dañar la pared

    • Elegir la broca adecuada: utilizá únicamente mechas con punta de widia o carburo de tungsteno con encastre SDS-Plus, diseñadas para resistir el impacto continuo.

    • Sin fuerza excesiva: dejá que el mecanismo de percusión haga el trabajo pesado; empujar con excesiva fuerza solo recalienta el motor y desgasta la mecha prematuramente.

    • Usar el tope de profundidad: regulá la varilla graduada de la máquina para no perforar más allá del largo del taco o tarugo expansivo que vas a colocar.

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