Por qué el taladro rotopercutor es la herramienta indispensable para perforar hormigón

Intentar colgar un estante pesado, un soporte de televisión o una alacena en una pared de hormigón armado con un taladro rotativo convencional puede convertirse en una pesadilla. El motor se recalienta, las brocas o mechas se queman y el orificio no avanza más que unos pocos milímetros. La solución para cualquier trabajo de construcción o reforma en muros duros es utilizar un taladro rotopercutor o martillo demoledor, una máquina diseñada para superar la resistencia de los materiales de obra.
La diferencia mecánica: rotación vs. impacto
Un taladro común solo realiza un movimiento de rotación para desgastar la superficie mediante fricción, lo cual funciona en madera, metal o plástico. En cambio, el rotopercutor suma un mecanismo de golpeteo neumático o electro-neumático en el sentido longitudinal. El dispositivo no solo gira la broca, sino que la impulsa hacia adelante miles de veces por minuto, fracturando la piedra y el cemento para que las hélices de la mecha desechen el polvo acumulado.