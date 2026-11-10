El truco de las velas aromáticas de canela y jengibre para perfumar la casa en Navidad

La decoración visual es solo una parte de la experiencia navideña. El sentido del olfato juega un papel fundamental en la memoria emotiva y en la sensación de confort al ingresar a un hogar durante las fiestas. El característico olor a galletitas de jengibre, clavo de olor y pino fresco activa instantáneamente el espíritu festivo. En lugar de aromatizantes sintéticos en aerosol llenos de químicos, podés perfumar tu casa de forma natural con especias de alacena.