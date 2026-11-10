El truco de las velas aromáticas de canela y jengibre para perfumar la casa en Navidad

La decoración visual es solo una parte de la experiencia navideña. El sentido del olfato juega un papel fundamental en la memoria emotiva y en la sensación de confort al ingresar a un hogar durante las fiestas. El característico olor a galletitas de jengibre, clavo de olor y pino fresco activa instantáneamente el espíritu festivo. En lugar de aromatizantes sintéticos en aerosol llenos de químicos, podés perfumar tu casa de forma natural con especias de alacena.
Cómo hacer un hervor aromático festivo (Simmer Pot)
Una técnica infalible utilizada por estilistas de hogar es preparar una infusión aromática a fuego lento en la cocina para que el vapor impregne todo el ambiente.
-
Ingredientes: agua, cáscaras de naranja o mandarina, 3 ramitas de canela entera, 1 cucharada de clavo de olor, rodajas de jengibre fresco y una ramita de pino.
-
Preparación: colocá todos los ingredientes en una pequeña olla con agua y llevala a hervor.
-
Fuego mínimo: cuando hierva, bajá el fuego al mínimo (simmer) y dejá la olla destapada. El vapor esparcirá un aroma cálido y especiado por toda la casa durante horas (reponé agua cada tanto para que no se seque).
También podés rodear velas blancas comunes con ramitas de canela atadas con hilo sisal; al encender la vela, el calor tibio liberará el perfume de la especia.