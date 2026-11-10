    • 10 de noviembre de 2026 - 19:57

    El truco de las perchas y el cartón para guardar las luces de Navidad sin que se enreden

    Desarmar el arbolito dejará de ser una pesadilla si aplicás estos métodos sencillos para organizar cables y adornos frágiles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La peor parte de las fiestas de fin de año no es armar la decoración, sino tener que desarmarla y guardarla hasta el próximo diciembre. Sacar las cajas del placard y encontrarse con una masa inquebrantable de cables enredados, bombillas rotas y esferas rayadas genera pereza antes de empezar. Aplicar técnicas inteligentes de almacenaje para la decoración navideña te ahorrará horas de paciencia el año que viene.

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    Cómo enrollar las series de luces para que no fallen

    • El método del cartón organizador: recortá rectángulos de cartón duro (tipo caja de zapatos) de unos 30x20 centímetros. Hacé dos muescas en los extremos opuestos. Enrollá la serie de luces alrededor del cartón y trabá los enchufes en las muescas. Cero nudos garantizados.

    • El truco de las perchas de ropa: colgá las tiras de luces estiradas sobre perchas plásticas individuales y cubrila con una bolsa de residuos grande para protegerlas del polvo.

    Cuidado de esferas y adornos frágiles

    Para evitar que las esferas de vidrio se rompan, guardalas en cajas organizadoras con divisiones de cartón (similares a las cajas de transporte de huevos) o utilizá vasos descartables plásticos pegados al fondo de una caja grande para alojar cada esfera de forma individual y segura.

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