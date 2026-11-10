El truco de las perchas y el cartón para guardar las luces de Navidad sin que se enreden

La peor parte de las fiestas de fin de año no es armar la decoración, sino tener que desarmarla y guardarla hasta el próximo diciembre. Sacar las cajas del placard y encontrarse con una masa inquebrantable de cables enredados, bombillas rotas y esferas rayadas genera pereza antes de empezar. Aplicar técnicas inteligentes de almacenaje para la decoración navideña te ahorrará horas de paciencia el año que viene.
Cómo enrollar las series de luces para que no fallen
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El método del cartón organizador: recortá rectángulos de cartón duro (tipo caja de zapatos) de unos 30x20 centímetros. Hacé dos muescas en los extremos opuestos. Enrollá la serie de luces alrededor del cartón y trabá los enchufes en las muescas. Cero nudos garantizados.
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El truco de las perchas de ropa: colgá las tiras de luces estiradas sobre perchas plásticas individuales y cubrila con una bolsa de residuos grande para protegerlas del polvo.
Cuidado de esferas y adornos frágiles
Para evitar que las esferas de vidrio se rompan, guardalas en cajas organizadoras con divisiones de cartón (similares a las cajas de transporte de huevos) o utilizá vasos descartables plásticos pegados al fondo de una caja grande para alojar cada esfera de forma individual y segura.