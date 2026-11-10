El truco de las perchas y el cartón para guardar las luces de Navidad sin que se enreden

La peor parte de las fiestas de fin de año no es armar la decoración, sino tener que desarmarla y guardarla hasta el próximo diciembre. Sacar las cajas del placard y encontrarse con una masa inquebrantable de cables enredados, bombillas rotas y esferas rayadas genera pereza antes de empezar. Aplicar técnicas inteligentes de almacenaje para la decoración navideña te ahorrará horas de paciencia el año que viene.