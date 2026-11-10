Cómo hacer guirnaldas de naranjas deshidratadas para una Navidad rústica y aromática

Una decoración ecológica y económica que llena la casa con un perfume cítrico natural durante todas las fiestas.

La decoración navideña comercial suele estar llena de plásticos brillantes y adornos sintéticos repetitivos. Si buscás darle a tu hogar un aire más cálido, elegante y sostenible, la tendencia de los adornos naturales es la opción ideal. Deshidratar rodajas de cítricos en casa permite crear guirnaldas, adornos para el árbol y centros de mesa rústicos que desprenden un aroma delicioso a Navidad.

El proceso de secado perfecto en el horno de casa Para que las rodajas de naranja o pomelo conserven su hermoso color translúcido sin quemarse ni volverse marrones, es fundamental controlar la temperatura del horno.