Cómo hacer guirnaldas de naranjas deshidratadas para una Navidad rústica y aromática

La decoración navideña comercial suele estar llena de plásticos brillantes y adornos sintéticos repetitivos. Si buscás darle a tu hogar un aire más cálido, elegante y sostenible, la tendencia de los adornos naturales es la opción ideal. Deshidratar rodajas de cítricos en casa permite crear guirnaldas, adornos para el árbol y centros de mesa rústicos que desprenden un aroma delicioso a Navidad.
El proceso de secado perfecto en el horno de casa
Para que las rodajas de naranja o pomelo conserven su hermoso color translúcido sin quemarse ni volverse marrones, es fundamental controlar la temperatura del horno.
Paso a paso para deshidratar cítricos con éxito
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Corte uniforme: cortá naranjas frescas en rodajas de medio centímetro de espesor exacto con un cuchillo bien afilado.
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Absorción de humedad: secá el excedente de jugo de cada rodaja apoyándolas sobre papel absorbente de cocina.
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Bandeja de horno: colocá una hoja de papel manteca sobre la bandeja y acomodá las rodajas sin que se encimen.
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Horneado lento: llevalas al horno a temperatura muy baja (alrededor de 80°C a 100°C) durante 2 a 3 horas, dándoles vuelta a mitad del proceso para que se sequen parejas.
Una vez rígidas y secas, podés perforarlas con una aguja e hilo cáñamo, intercalándolas con ramitas de pino y ramas de canela para armar una guirnalda única para la chimenea o la ventana.