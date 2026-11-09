    • 9 de noviembre de 2026 - 23:08

    Cada cuánto hay que bañar a un perro y por qué lavarlo muy seguido arruina su piel

    El exceso de agua y champú elimina los aceites naturales protectores y favorece la aparición de dermatitis y hongos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Mantener la higiene de las mascotas en el hogar es indispensable para una convivencia sana. Sin embargo, existe la falsa creencia de que bañar al perro todas las semanas con agua y champú es la mejor manera de mantenerlo limpio y sin mal olor. Los médicos veterinarios dermatólogos advierten que el baño en exceso es una de las causas principales de sequedad, alergias e irritaciones en la piel canina.

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    El manto de grasa protector de la epidermis canina

    La piel de los perros está recubierta por un pH neutro y una capa fina de aceites naturales (sebo) y flora microbiana beneficiosa. Esta barrera cutánea cumple la función de impermeabilizar el pelo, proteger la piel de agresiones externas y evitar la colonización de hongos y bacterias nocivas. Bañarlos de forma desmedida arrastra esa capa protectora de grasa de forma sistemática.

    Frecuencia recomendada de baño según el pelaje

    • Perros de pelo corto: una vez cada 4 a 6 semanas es más que suficiente si se los cepilla con regularidad.

    • Perros de pelo largo o denso: una vez cada 3 a 4 semanas, utilizando acondicionadores caninos para evitar nudos.

    • Perros de vida urbana: salvo que se hayan rebozado en barro o sustancias sucias, el cepillado diario remueve el 80% del polvo y suciedad sin tocar la piel.

    Es fundamental utilizar exclusivamente champú formulado para perros, ya que los productos para humanos tienen un pH ácido que altera la barrera cutánea de la mascota, causando picazón severa.

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