Cada cuánto hay que bañar a un perro y por qué lavarlo muy seguido arruina su piel

El exceso de agua y champú elimina los aceites naturales protectores y favorece la aparición de dermatitis y hongos.

Mantener la higiene de las mascotas en el hogar es indispensable para una convivencia sana. Sin embargo, existe la falsa creencia de que bañar al perro todas las semanas con agua y champú es la mejor manera de mantenerlo limpio y sin mal olor. Los médicos veterinarios dermatólogos advierten que el baño en exceso es una de las causas principales de sequedad, alergias e irritaciones en la piel canina.

El manto de grasa protector de la epidermis canina La piel de los perros está recubierta por un pH neutro y una capa fina de aceites naturales (sebo) y flora microbiana beneficiosa. Esta barrera cutánea cumple la función de impermeabilizar el pelo, proteger la piel de agresiones externas y evitar la colonización de hongos y bacterias nocivas. Bañarlos de forma desmedida arrastra esa capa protectora de grasa de forma sistemática.