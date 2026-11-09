Por qué los pulpos tienen tres corazones y sangre de color azul

Los pulpos son considerados unos de los animales más extraordinarios y fascinantes de los océanos. Su asombrosa inteligencia, su habilidad para camuflarse en milisegundos y su capacidad para atravesar ranuras diminutas son bien conocidas. Sin embargo, su sistema circulatorio oculta particularidades fisiológicas que parecen sacadas de una historia de ciencia ficción: poseen tres corazones independientes y su sangre es de tono azulado.
Cómo funcionan sus tres corazones independientes
La distribución del flujo sanguíneo en el cuerpo del pulpo se divide en dos circuitos especializados:
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Dos corazones branquiales: están situados cerca de las branquias y su función exclusiva es bombear la sangre sin oxígeno hacia las branquias para que se purifique.
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Un corazón sistémico: toma la sangre oxigenada proveniente de las branquias y la distribuye con fuerza hacia el resto del cuerpo y los órganos vitales. Curiosamente, cuando el pulpo nada de forma acelerada, este corazón se detiene momentáneamente, razón por la cual prefieren desplazarse reptando por el fondo marino para no agotarse.
El secreto del color azul de la sangre
A diferencia de los vertebrados, cuya sangre es roja por el hierro contenido en la hemoglobina, los pulpos utilizan una proteína transportadora de oxígeno llamada hemocianina, la cual contiene cobre. Cuando el cobre se une al oxígeno, torna la sangre de un color azul brillante. La hemocianina es considerablemente más eficiente que la hemoglobina para transportar oxígeno en aguas heladas y con baja disponibilidad de oxígeno.