Por qué los pulpos tienen tres corazones y sangre de color azul

La anatomía fisiológica de estos cefalópodos responde a su adaptación a las bajas temperaturas y profundidades oceánicas.

Los pulpos son considerados unos de los animales más extraordinarios y fascinantes de los océanos. Su asombrosa inteligencia, su habilidad para camuflarse en milisegundos y su capacidad para atravesar ranuras diminutas son bien conocidas. Sin embargo, su sistema circulatorio oculta particularidades fisiológicas que parecen sacadas de una historia de ciencia ficción: poseen tres corazones independientes y su sangre es de tono azulado.

Cómo funcionan sus tres corazones independientes La distribución del flujo sanguíneo en el cuerpo del pulpo se divide en dos circuitos especializados: