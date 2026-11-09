Por qué los perros se dan vueltas en círculo antes de acostarse

Ver a nuestra mascota dar dos o tres giros sobre su propio eje antes de echarse en su cama o sobre el sillón es una escena cotidiana en millones de hogares. Aunque para nosotros parezca un ritual gracioso o una manía sin sentido, los veterinarios y etólogos confirman que este comportamiento es un instinto de supervivencia grabado en su código genético.
La herencia de sus antepasados salvajes
Mucho antes de dormir sobre almohadones mullidos, los caninos salvajes debían acondicionar sus zonas de descanso en la naturaleza. Dar vueltas sobre la hierba alta o las hojas secas cumplía funciones biológicas determinantes:
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Aplanar el terreno: aplastaban el pasto alto, la maleza y las espinas para crear una superficie suave y cómoda para descansar.
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Ahuyentar intrusos: el movimiento servía para espantar insectos, serpientes o roedores ocultos en el lugar elegido.
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Delimitar el territorio: al pisar en círculos, liberan feromonas a través de las glándulas sudoríparas situadas en sus almohadillas plantares, marcando el espacio como propio.
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Control de temperatura: en épocas invernales, acurrucarse en círculos reduce la pérdida de calor corporal; en zonas cálidas, al escarbar ligeramente mientras giran, acceden a capas de tierra más fresca.
Si tu perro da un par de vueltas y se acomoda con calma, es señal de bienestar. No obstante, si gira de manera obsesiva, muestra signos de dolor o no logra encontrar una postura cómoda, es aconsejable realizar una consulta veterinaria para descartar molestias articulares.