    • 9 de noviembre de 2026 - 11:59

    Por qué los perros se dan vueltas en círculo antes de acostarse

    Este movimiento repetitivo es un hábito ancestral de supervivencia que combina confort, regulación térmica y seguridad.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ver a nuestra mascota dar dos o tres giros sobre su propio eje antes de echarse en su cama o sobre el sillón es una escena cotidiana en millones de hogares. Aunque para nosotros parezca un ritual gracioso o una manía sin sentido, los veterinarios y etólogos confirman que este comportamiento es un instinto de supervivencia grabado en su código genético.

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    La herencia de sus antepasados salvajes

    Mucho antes de dormir sobre almohadones mullidos, los caninos salvajes debían acondicionar sus zonas de descanso en la naturaleza. Dar vueltas sobre la hierba alta o las hojas secas cumplía funciones biológicas determinantes:

    • Aplanar el terreno: aplastaban el pasto alto, la maleza y las espinas para crear una superficie suave y cómoda para descansar.

    • Ahuyentar intrusos: el movimiento servía para espantar insectos, serpientes o roedores ocultos en el lugar elegido.

    • Delimitar el territorio: al pisar en círculos, liberan feromonas a través de las glándulas sudoríparas situadas en sus almohadillas plantares, marcando el espacio como propio.

    • Control de temperatura: en épocas invernales, acurrucarse en círculos reduce la pérdida de calor corporal; en zonas cálidas, al escarbar ligeramente mientras giran, acceden a capas de tierra más fresca.

    Si tu perro da un par de vueltas y se acomoda con calma, es señal de bienestar. No obstante, si gira de manera obsesiva, muestra signos de dolor o no logra encontrar una postura cómoda, es aconsejable realizar una consulta veterinaria para descartar molestias articulares.

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