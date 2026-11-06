    • 6 de noviembre de 2026 - 23:51

    Qué es el "permiso ETIAS" y desde cuándo será obligatorio para viajar a Europa

    La Unión Europea implementará una nueva autorización de viaje electrónica para los ciudadanos que no necesitan visa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Viajar al continente europeo para hacer turismo ha sido históricamente un trámite sencillo para los ciudadanos argentinos, ya que no se exige una visa consular para estancias de corta duración. Sin embargo, el sistema de controles fronterizos de la zona Schengen está atravesando su mayor actualización tecnológica. La Unión Europea lanzará el sistema ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje), un requisito digital obligatorio que deberá tramitarse antes de subir al avión.

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    Qué es ETIAS y a quiénes abarca

    ETIAS no es una visa tradicional, sino una autorización electrónica previa de seguridad similar al sistema ESTA de Estados Unidos. Se aplica a ciudadanos de más de 60 países (incluidos Argentina, Uruguay y Chile) que actualmente están exentos de visado para ingresar al Espacio Schengen por turismo o negocios hasta por 90 días.

    Datos clave para tramitar la autorización

    • Gestión 100% online: se solicitará a través de un sitio web oficial o app móvil completando datos personales, del pasaporte y respondiendo un cuestionario de seguridad.

    • Vigencia prolongada: una vez aprobada, la autorización ETIAS tendrá una validez de 3 años (o hasta que venza el pasaporte) y servirá para múltiples entradas a Europa.

    • Costo de la tasa: el trámite tendrá un costo de 7 euros para mayores de 18 años (gratuito para menores de 18 y mayores de 70 años).

    • Respuesta rápida: el sistema procesará la solicitud de forma automática en pocos minutos en el 95% de los casos.

    Se recomienda verificar la fecha oficial de entrada en vigor del sistema antes de reservar pasajes para evitar contratiempos en los mostradores de la aerolínea.

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