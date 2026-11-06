Cómo elegir la pintura adecuada para exteriores para que resista el sol y la lluvia

La fachada de una casa es su carta de presentación, pero también la barrera de contención que sufre el castigo directo de la radiación solar, los cambios de temperatura, el granizo y las lluvias intensas. Usar pintura común de interior en el exterior es un error costoso que terminará con la pared descascarada y con filtraciones de humedad en pocos meses. Elegir un recubrimiento para exteriores específico es la garantía de protección edilicia.