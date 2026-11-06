    • 6 de noviembre de 2026 - 18:54

    Cómo elegir la pintura adecuada para exteriores para que resista el sol y la lluvia

    Los recubrimientos impermeabilizantes y frentes elastoméricos protegen los muros de grietas y filtraciones durante años.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La fachada de una casa es su carta de presentación, pero también la barrera de contención que sufre el castigo directo de la radiación solar, los cambios de temperatura, el granizo y las lluvias intensas. Usar pintura común de interior en el exterior es un error costoso que terminará con la pared descascarada y con filtraciones de humedad en pocos meses. Elegir un recubrimiento para exteriores específico es la garantía de protección edilicia.

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    • Látex para exteriores tradicional: formulado con resinas acrílicas que resisten el sol y previenen la fijación de hongos. Adecuado para fachadas en buen estado sin problemas de grietas.

    • Recubrimiento elastomérico (Impermeabilizante de frentes): es una pintura de alta densidad que forma una membrana elástica e impermeable. Su principal ventaja es que acompaña las dilataciones de la pared por calor o frío, sellando microfisuras y evitando que el agua de lluvia penetre en el ladrillo.

    • Revestimiento plástico texturado (Tipo Tarquini): aporta textura y color en un solo paso. Es ideal para disimular imperfecciones en paredes viejas y ofrece una durabilidad superior a los 10 años sin necesidad de repintar.

    La regla de los litros: aplicar el espesor recomendado

    Para que un impermeabilizante elastomérico cumpla su función de sellado, no basta con dar una mano estirada. Se debe aplicar el consumo en litros por metro cuadrado indicado por el fabricante (generalmente 1 litro por m² en 3 manos cruzadas) para lograr el espesor de membrana necesario.

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