Los colores de pintura que debes evitar en habitaciones chicas porque achican el espacio

Ciertos tonos oscuros y saturados absorben la luz natural y acercan visualmente las paredes, encogiendo la estancia.

El color de la pintura es la herramienta más económica y potente para transformar la arquitectura de una casa. No obstante, una mala elección del tono puede convertir un dormitorio o living pequeño en un espacio claustrofóbico, sombrío y visualmente desordenado. Conocer qué tonos absorben la luz y acercan las paredes es fundamental antes de comprar los litros de pintura.

El efecto óptico de la absorción de luz Los colores oscuros y cálidos tienen un "peso visual" elevado: absorben los rayos de luz en lugar de reflejarlos, lo que hace que las paredes parezcan estar físicamente más cerca del espectador. Por el contrario, los tonos claros e fríos reflejan la luz y "alejan" las paredes.