    • 5 de noviembre de 2026 - 15:13

    Los colores de pintura que debes evitar en habitaciones chicas porque achican el espacio

    Ciertos tonos oscuros y saturados absorben la luz natural y acercan visualmente las paredes, encogiendo la estancia.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El color de la pintura es la herramienta más económica y potente para transformar la arquitectura de una casa. No obstante, una mala elección del tono puede convertir un dormitorio o living pequeño en un espacio claustrofóbico, sombrío y visualmente desordenado. Conocer qué tonos absorben la luz y acercan las paredes es fundamental antes de comprar los litros de pintura.

    Leé además

    la regla del 60-30-10 para combinar colores en tu casa y que parezca de revista

    La regla del 60-30-10 para combinar colores en tu casa y que parezca de revista
    por que recomiendan no pintar nunca en dias de mucha humedad o lluvia

    Por qué recomiendan no pintar nunca en días de mucha humedad o lluvia

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El efecto óptico de la absorción de luz

    Los colores oscuros y cálidos tienen un "peso visual" elevado: absorben los rayos de luz en lugar de reflejarlos, lo que hace que las paredes parezcan estar físicamente más cerca del espectador. Por el contrario, los tonos claros e fríos reflejan la luz y "alejan" las paredes.

    Los colores a evitar en metros reducidos

    • Negro y gris topo oscuro: absorben toda la luz ambiente y marcan severamente los límites de la habitación.

    • Rojo intenso y borgoña: son colores altamente estimulantes que "avanzan" visualmente hacia el ojo, acortando las distancias de los pasillos o cuartos.

    • Marrón chocolate: resta luminosidad y le da un aspecto envejecido y pesado a los techos bajos.

    • Amarillo muy saturado: aunque es un color claro, en espacios cerrados sin buena luz natural puede generar reflejos estresantes y reducir la sensación de amplitud.

    Si te encantan los tonos oscuros, utilizalos únicamente en una pared de acento (preferentemente la del fondo) combinada con laterales en blanco o beige claro para crear profundidad.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el truco de la cinta de enmascarar para lograr lineas de pintura perfectas sin que se filtre

    El truco de la cinta de enmascarar para lograr líneas de pintura perfectas sin que se filtre

    Por Redacción Diario de Cuyo
    se tatuo pelo en la cabeza para disimular su calvicie y el resultado se volvio viral

    Se tatuó pelo en la cabeza para disimular su calvicie y el resultado se volvió viral

    Por Redacción Diario de Cuyo
    kala, la perra que busco a loan, se jubilo de la policia de salta y fue adoptada por un fiscal

    Kala, la perra que buscó a Loan, se jubiló de la Policía de Salta y fue adoptada por un fiscal

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El secreto de la carta tapada en el truco: la seña que casi nadie usa bien y decide la partida

    El secreto de la "carta tapada" en el truco: la seña que casi nadie usa bien y decide la partida