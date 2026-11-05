Los colores de pintura que debes evitar en habitaciones chicas porque achican el espacio

El color de la pintura es la herramienta más económica y potente para transformar la arquitectura de una casa. No obstante, una mala elección del tono puede convertir un dormitorio o living pequeño en un espacio claustrofóbico, sombrío y visualmente desordenado. Conocer qué tonos absorben la luz y acercan las paredes es fundamental antes de comprar los litros de pintura.
El efecto óptico de la absorción de luz
Los colores oscuros y cálidos tienen un "peso visual" elevado: absorben los rayos de luz en lugar de reflejarlos, lo que hace que las paredes parezcan estar físicamente más cerca del espectador. Por el contrario, los tonos claros e fríos reflejan la luz y "alejan" las paredes.
Los colores a evitar en metros reducidos
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Negro y gris topo oscuro: absorben toda la luz ambiente y marcan severamente los límites de la habitación.
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Rojo intenso y borgoña: son colores altamente estimulantes que "avanzan" visualmente hacia el ojo, acortando las distancias de los pasillos o cuartos.
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Marrón chocolate: resta luminosidad y le da un aspecto envejecido y pesado a los techos bajos.
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Amarillo muy saturado: aunque es un color claro, en espacios cerrados sin buena luz natural puede generar reflejos estresantes y reducir la sensación de amplitud.
Si te encantan los tonos oscuros, utilizalos únicamente en una pared de acento (preferentemente la del fondo) combinada con laterales en blanco o beige claro para crear profundidad.