    • 2 de noviembre de 2026 - 12:13

    La regla del 60-30-10 para combinar colores en tu casa y que parezca de revista

    Una fórmula utilizada por arquitectos y decoradores garantiza la armonía cromática en cualquier habitación sin fallar.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Elegir los tonos para pintar las paredes, comprar el sillón y combinar las cortinas o los almohadones suele generar dudas. En muchas ocasiones, la mezcla de tonos termina resultando monótona y aburrida, o bien saturada y caótica a la vista. Para evitar este dilema, la arquitectura de interiores aplica una fórmula matemática de distribución del color conocida como la regla del 60-30-10, un método infalible para crear ambientes equilibrados y profesionales.

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    Cómo se desglosa la proporción cromática

    La regla propone dividir la paleta de cualquier ambiente en tres componentes definidos por su porcentaje de presencia visual:

    • 60% Color Dominante: es el tono principal que envuelve el espacio (generalmente aplicado en paredes, techos o alfombras grandes). Se recomienda usar tonos neutros o claros como blanco, beige, gris claro o crema para aportar luminosidad.

    • 30% Color Secundario: le da carácter al espacio y crea contraste (presente en muebles principales como el sofá, cortinas o paredes de acento). Suele ser un tono complementario, como maderas, verdes o azules desaturados.

    • 10% Color de Acento: es el toque de impacto visual que aporta dinamismo y personalidad (aplicado en almohadones, cuadros, jarrones o lámparas). Permite usar tonos vibrantes como terracota, amarillo mostaza o dorado.

    Por qué esta fórmula nunca falla

    Al limitar la paleta a tres tonos estructurados por su nivel de dominancia, el ojo humano procesa la información visual sin fatiga. El 60% brinda calma, el 30% genera interés estructural y el 10% atrae la mirada hacia puntos de atención específicos sin recargar la escena.

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