La regla del 60-30-10 para combinar colores en tu casa y que parezca de revista

Elegir los tonos para pintar las paredes, comprar el sillón y combinar las cortinas o los almohadones suele generar dudas. En muchas ocasiones, la mezcla de tonos termina resultando monótona y aburrida, o bien saturada y caótica a la vista. Para evitar este dilema, la arquitectura de interiores aplica una fórmula matemática de distribución del color conocida como la regla del 60-30-10, un método infalible para crear ambientes equilibrados y profesionales.