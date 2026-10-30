Qué es el "Umami", el misterioso quinto sabor que vuelve adictiva a la comida

Presente en el queso criollo, los tomates maduros y los caldos concentrados, este gusto profundo activa nuestro cerebro.

Desde pequeños nos enseñaron que el sentido del gusto distingue cuatro sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo. Sin embargo, a principios del siglo XX, un científico japonés descubrió la existencia de una quinta dimensión gustativa que no encajaba en ninguna de las categorías tradicionales. Bautizado como "Umami" (que traduce literalmente como "sabroso" o "delicioso"), este sabor es el responsable de que ciertos platos nos resulten irresistibles.

Qué ingrediente químico genera la sensación Umami El umami es desencadenado principalmente por el glutamato monosódico, un aminoácido presente de forma natural en alimentos ricos en proteínas o que han atravesado procesos de maduración, fermentación o cocción lenta. El umami no se percibe en una zona específica de la lengua, sino que provoca una salivación profunda y una sensación de textura aterciopelada que recubre toda la boca y prolonga el sabor.