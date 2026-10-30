¿Por qué recomiendan poner un recipiente con agua dentro del horno al hacer pan?

El vapor de agua es el ingrediente invisible que logra una corteza dorada y crocante con una miga bien esponjosa.

Intentar hacer pan casero en el horno de la cocina y descubrir que la corteza quedó dura, pálida o gomosa en lugar de crujiente es una decepción habitual para los panaderos principiantes. Los hornos domésticos suelen ser ambientes muy secos que deshidratan la masa antes de tiempo. Para replicar los resultados de las panaderías profesionales, existe un truco mecánico indispensable: inyectar vapor de agua durante los primeros minutos de horneado.

La magia del vapor en la física de la masa Durante los primeros 10 minutos de cocción, el pan experimenta el llamado "salto de horno" (oven spring), donde el calor expande los gases internos haciendo crecer la pieza. Si el ambiente es seco, la superficie de la masa se seca y se endurece rápido, impidiendo que el pan crezca a su máximo volumen. El vapor mantiene la piel de la masa flexible por más tiempo, permitiendo un desarrollo óptimo de la miga.