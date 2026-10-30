    • 30 de octubre de 2026 - 00:00

    Cómo reproducir tu potus en agua usando solo una ramita y una botella

    La técnica de esquejes en agua permite multiplicar tus plantas de interior de forma fácil, limpia y con éxito garantizado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El potus (Epipremnum aureum) es la planta de interior por excelencia en los hogares argentinos gracias a su resistencia y a sus hermosas hojas acorazonadas. Si querés llenar tu casa de verde o regalar plantas a tus amigos sin gastar en un vivero, la propagación por agua es la técnica perfecta. Con un simple corte estratégico y un frasco transparente, podés crear nuevas raíces en cuestión de dos semanas.

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    Dónde hacer el corte clave: el papel de los nudos

    El secreto del éxito en la reproducción por esquejes radica en identificar los nudos del tallo. Los nudos son esas pequeñas protuberancias o nudosidades marrones de donde nacen las hojas. Es en esos puntos donde se concentran las hormonas de enraizamiento naturales de la planta.

    Paso a paso para multiplicar tu potus sin fallar

    • Elegir la rama: seleccioná una guía larga y sana que tenga varias hojas de buen color.

    • Realizar el corte: con una tijera afilada y desinfectada, realizá un corte en diagonal un centímetro por debajo del nudo.

    • Retirar hojas inferiores: quitá las hojas más cercanas a la base del corte para que no queden sumergidas en el agua (se pudrirían).

    • Sumergir en agua: colocá la ramita en un frasco o botella de vidrio con agua de canilla limpia, asegurándote de que el nudo quede tapado por el agua.

    • Ubicación: ubicá el frasco en un lugar con abundante luz indirecta (cerca de una ventana sin sol directo).

    Cambiá el agua una vez a la semana. Cuando las raíces alcancen unos 5 centímetros de largo, podés pasar el potus a una maceta con tierra o dejarlo vivir de forma permanente en agua.

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