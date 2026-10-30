Cómo reproducir tu potus en agua usando solo una ramita y una botella

La técnica de esquejes en agua permite multiplicar tus plantas de interior de forma fácil, limpia y con éxito garantizado.

El potus (Epipremnum aureum) es la planta de interior por excelencia en los hogares argentinos gracias a su resistencia y a sus hermosas hojas acorazonadas. Si querés llenar tu casa de verde o regalar plantas a tus amigos sin gastar en un vivero, la propagación por agua es la técnica perfecta. Con un simple corte estratégico y un frasco transparente, podés crear nuevas raíces en cuestión de dos semanas.

Dónde hacer el corte clave: el papel de los nudos El secreto del éxito en la reproducción por esquejes radica en identificar los nudos del tallo. Los nudos son esas pequeñas protuberancias o nudosidades marrones de donde nacen las hojas. Es en esos puntos donde se concentran las hormonas de enraizamiento naturales de la planta.