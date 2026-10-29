Las 5 mejores plantas de interior que purifican el aire y absorben la humedad

Especies recomendadas por la NASA que eliminan toxinas del ambiente y combaten el moho en el hogar.

El aire del interior de las casas y oficinas suele estar contaminado por compuestos orgánicos volátiles (COV) liberados por pinturas, plásticos, productos de limpieza y muebles sintéticos. Pasar horas en ambientes cerrados puede provocar dolores de cabeza y alergias respiratorias. Incorporar ciertas plantas de interior no es solo una decisión estética: funciona como un filtro biológico que purifica el aire de forma continua.

El estudio espacial de la NASA sobre filtrado vegetal En la década de 1980, la NASA realizó un famoso estudio para determinar cuáles eran las especies más eficientes para purificar el aire en estaciones espaciales cerradas. Las plantas seleccionadas no solo absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, sino que neutralizan sustancias tóxicas como el benceno, formaldehído y xileno.