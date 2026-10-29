Las 5 mejores plantas de interior que purifican el aire y absorben la humedad

El aire del interior de las casas y oficinas suele estar contaminado por compuestos orgánicos volátiles (COV) liberados por pinturas, plásticos, productos de limpieza y muebles sintéticos. Pasar horas en ambientes cerrados puede provocar dolores de cabeza y alergias respiratorias. Incorporar ciertas plantas de interior no es solo una decisión estética: funciona como un filtro biológico que purifica el aire de forma continua.
El estudio espacial de la NASA sobre filtrado vegetal
En la década de 1980, la NASA realizó un famoso estudio para determinar cuáles eran las especies más eficientes para purificar el aire en estaciones espaciales cerradas. Las plantas seleccionadas no solo absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, sino que neutralizan sustancias tóxicas como el benceno, formaldehído y xileno.
Las 5 plantas imprescindibles para tu casa
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Sansevieria (Lengua de suegra): indestructible, tolera la poca luz y libera oxígeno durante la noche, siendo ideal para el dormitorio.
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Espatifilo (Cuna de Moisés): filtra formaldehído y absorbe el exceso de humedad ambiente, previniendo el moho en baños y cocina.
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Lazo de amor (Cinta): excelente para principiantes; elimina el monóxido de carbono y las toxinas del ambiente.
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Ficus Benjamina: absorbe los vapores tóxicos de productos químicos y telas sintéticas.
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Pothos (Potus): elimina eficientemente el benceno de los ambientes cerrados.
Acomodar dos o tres de estas plantas en las habitaciones principales transforma la calidad del aire y aporta serenidad visual al espacio.