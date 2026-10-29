    • 29 de octubre de 2026 - 15:44

    Por qué los cactus necesitan piedras en la base de la maceta para no pudrirse

    El drenaje es el factor crítico de supervivencia para estas especies adaptadas a climas áridos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los cactus son famosos por su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas y con escasa agua. Sin embargo, paradójicamente, son las plantas que más rápido mueren en los hogares. La causa número uno de muerte de cactus no es la falta de cuidado, sino el exceso de humedad en la base de las raíces, que provoca un pudrimiento fulminante del tallo. Colocar una capa de piedras o leca en el fondo de la maceta es el seguro de vida que tu cactus necesita.

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    Los cactus han evolucionado en suelos desérticos porosos y pedregosos donde el agua de lluvia fluye rápidamente sin estancarse. Sus raíces no toleran el contacto prolongado con la tierra empapada. Si la maceta no drena al instante, los hongos atacan el cuello de la raíz, volviendo el cactus blando y de color oscuro por dentro.

    Cómo armar la maceta perfecta para tu cactus

    • Capa de drenaje inferior: colocá entre 2 y 3 centímetros de piedras, leca o pedazos de macetas rotas en el fondo de la maceta antes de poner la tierra.

    • Sustrato poroso: usá una mezcla de tierra fértil combinada con un 50% de arena gruesa o perlita.

    • Capa superior (Cobertura): agregá una capa fina de piedritas decorativas en la superficie. Esto evita que la base verde del cactus toque la tierra húmeda directamente al regar.

    Siguiendo esta estructura por capas, el agua sobrante se escurrirá de inmediato por los orificios de la maceta, manteniendo las raíces sanas y aireadas.

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