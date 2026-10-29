Por qué los cactus necesitan piedras en la base de la maceta para no pudrirse

Los cactus son famosos por su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas y con escasa agua. Sin embargo, paradójicamente, son las plantas que más rápido mueren en los hogares. La causa número uno de muerte de cactus no es la falta de cuidado, sino el exceso de humedad en la base de las raíces, que provoca un pudrimiento fulminante del tallo. Colocar una capa de piedras o leca en el fondo de la maceta es el seguro de vida que tu cactus necesita.