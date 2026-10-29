Cómo podar la lavanda para que no se ponga leñosa y florezca todos los años

La lavanda es una de las plantas aromáticas más apreciadas en los jardines por su perfume inconfundible, sus flores violetas y su capacidad para atrapar mariposas y abejas polinizadoras. Sin embargo, con el paso de los años, es común que la planta se vuelva "leñosa": el centro se seca, los tallos inferiores se transforman en madera dura sin hojas y las flores crecen solo en las puntas lejanas. La poda anual de formación es el secreto para mantenerla tupida.