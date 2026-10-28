    • 28 de octubre de 2026 - 19:15

    Qué es el "método Sueco de la Muerte" y por qué ayuda a simplificar la casa

    Una filosofía escandinava invita a depurar pertenencias conscientemente para liberar espacio físico y paz mental.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A lo largo de los años, las personas tienden a acumular una cantidad astronómica de objetos, ropa, papeles y adornos que van llenando placares, cajones y bauleras. Cuando el espacio físico se satura, la casa se vuelve difícil de limpiar y genera una carga mental permanente. En los países nórdicos cobró fuerza una tendencia llamada "Döstädning" o Limpieza de la Muerte Sueca, una práctica de desapego que propone simplificar la vida desprendiéndose de lo innecesario.

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    En qué consiste la filosofía del Döstädning

    Aunque el nombre suena sombrío, la idea detrás es sumamente generosa y práctica: revisar nuestras pertenencias con la mirada puesta en el futuro, haciéndonos la pregunta: "¿Alguien que quiero disfrutará o necesitará esto cuando yo ya no esté?". Si la respuesta es no, es momento de donar, regalar o reciclar ese objeto para que no se convierta en una carga para otros ni en desorden presente.

    Cómo empezar a aplicar la depuración progresiva

    • No empiece por los recuerdos emocionales: evitá arrancar por fotos viejas o cartas. Comenzá por categorías neutras como el ropero o el depósito de herramientas.

    • Donar antes que tirar: regalar ropa en buen estado o libros a bibliotecas le da un propósito positivo a la depuración.

    • Categoría por categoría: no intentes ordenar toda la casa en un día. Dedicale una semana a los papeles, otra a la cocina y otra al placard.

    • Hacer del orden un proceso continuo: cuestionar cada compra nueva evita que el espacio vuelva a llenarse de cachivaches.

    Liberar espacio físico reduce significativamente el polvo en el hogar y facilita las tareas de limpieza diarias de forma dramática.

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