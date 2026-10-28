Qué es el "método Sueco de la Muerte" y por qué ayuda a simplificar la casa

A lo largo de los años, las personas tienden a acumular una cantidad astronómica de objetos, ropa, papeles y adornos que van llenando placares, cajones y bauleras. Cuando el espacio físico se satura, la casa se vuelve difícil de limpiar y genera una carga mental permanente. En los países nórdicos cobró fuerza una tendencia llamada "Döstädning" o Limpieza de la Muerte Sueca, una práctica de desapego que propone simplificar la vida desprendiéndose de lo innecesario.

En qué consiste la filosofía del Döstädning Aunque el nombre suena sombrío, la idea detrás es sumamente generosa y práctica: revisar nuestras pertenencias con la mirada puesta en el futuro, haciéndonos la pregunta: "¿Alguien que quiero disfrutará o necesitará esto cuando yo ya no esté?". Si la respuesta es no, es momento de donar, regalar o reciclar ese objeto para que no se convierta en una carga para otros ni en desorden presente.