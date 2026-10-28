Qué es el "método Sueco de la Muerte" y por qué ayuda a simplificar la casa

A lo largo de los años, las personas tienden a acumular una cantidad astronómica de objetos, ropa, papeles y adornos que van llenando placares, cajones y bauleras. Cuando el espacio físico se satura, la casa se vuelve difícil de limpiar y genera una carga mental permanente. En los países nórdicos cobró fuerza una tendencia llamada "Döstädning" o Limpieza de la Muerte Sueca, una práctica de desapego que propone simplificar la vida desprendiéndose de lo innecesario.
En qué consiste la filosofía del Döstädning
Aunque el nombre suena sombrío, la idea detrás es sumamente generosa y práctica: revisar nuestras pertenencias con la mirada puesta en el futuro, haciéndonos la pregunta: "¿Alguien que quiero disfrutará o necesitará esto cuando yo ya no esté?". Si la respuesta es no, es momento de donar, regalar o reciclar ese objeto para que no se convierta en una carga para otros ni en desorden presente.
Cómo empezar a aplicar la depuración progresiva
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No empiece por los recuerdos emocionales: evitá arrancar por fotos viejas o cartas. Comenzá por categorías neutras como el ropero o el depósito de herramientas.
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Donar antes que tirar: regalar ropa en buen estado o libros a bibliotecas le da un propósito positivo a la depuración.
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Categoría por categoría: no intentes ordenar toda la casa en un día. Dedicale una semana a los papeles, otra a la cocina y otra al placard.
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Hacer del orden un proceso continuo: cuestionar cada compra nueva evita que el espacio vuelva a llenarse de cachivaches.
Liberar espacio físico reduce significativamente el polvo en el hogar y facilita las tareas de limpieza diarias de forma dramática.