Cada cuánto hay que lavar las toallas del baño para evitar bacterias y humedad

Secarse las manos o el cuerpo tras una ducha reparadora es un hábito diario reconfortante. Sin embargo, muchas personas extienden el uso de las toallas de baño durante semanas pensando que, al usarse únicamente sobre la piel higienizada, se mantienen limpias por más tiempo. La realidad biológica es diferente: la combinación de agua, tejido poroso y calor del baño es el caldo de cultivo perfecto para gérmenes.
Qué se acumula en una toalla húmeda sin lavar
En cada secado, la toalla no solo absorbe agua; también desprende células muertas de la epidermis, aceites corporales y restos de jabón. Al quedar colgada en un ambiente cerrado y húmedo como el cuarto de baño, los hongos y bacterias como la Escherichia coli o el Staphylococcus aureus se multiplican exponencialmente en pocas horas, generando el clásico "olor a humedad".