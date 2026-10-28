Cada cuánto hay que lavar las toallas del baño para evitar bacterias y humedad

Secarse las manos o el cuerpo tras una ducha reparadora es un hábito diario reconfortante. Sin embargo, muchas personas extienden el uso de las toallas de baño durante semanas pensando que, al usarse únicamente sobre la piel higienizada, se mantienen limpias por más tiempo. La realidad biológica es diferente: la combinación de agua, tejido poroso y calor del baño es el caldo de cultivo perfecto para gérmenes.