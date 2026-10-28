    • 28 de octubre de 2026 - 13:39

    Cada cuánto hay que lavar las toallas del baño para evitar bacterias y humedad

    Aunque las usemos sobre el cuerpo limpio, las fibras húmedas se convierten en el ecosistema ideal para microorganismos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Secarse las manos o el cuerpo tras una ducha reparadora es un hábito diario reconfortante. Sin embargo, muchas personas extienden el uso de las toallas de baño durante semanas pensando que, al usarse únicamente sobre la piel higienizada, se mantienen limpias por más tiempo. La realidad biológica es diferente: la combinación de agua, tejido poroso y calor del baño es el caldo de cultivo perfecto para gérmenes.

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    Qué se acumula en una toalla húmeda sin lavar

    En cada secado, la toalla no solo absorbe agua; también desprende células muertas de la epidermis, aceites corporales y restos de jabón. Al quedar colgada en un ambiente cerrado y húmedo como el cuarto de baño, los hongos y bacterias como la Escherichia coli o el Staphylococcus aureus se multiplican exponencialmente en pocas horas, generando el clásico "olor a humedad".

    La regla de uso y los consejos de lavado

    • Frecuencia ideal: las toallas de cuerpo deben lavarse después de 3 o 4 usos como máximo (cada 3 o 4 días).

    • Toallas de manos: al ser utilizadas por varias personas y con mayor frecuencia, deben reemplazarse cada 2 días.

    • Estirar para secar: nunca dejes la toalla amontonada sobre la cama o en el piso. Colgala bien extendida en un lugar ventilado tras cada uso.

    • Lavado correcto: no abuses del suavizante de ropa, ya que crea una capa impermeable en la tela que reduce su capacidad de absorción. Usá un chorro de vinagre blanco en el enjuague para desinfectar.

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