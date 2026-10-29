El truco del jabón blanco para eliminar la cochinilla algodonosa de las plantas

Descubrir pequeños copos o algodones blancos pegados en los tallos y en el revés de las hojas es señal de que la cochinilla algodonosa invadió tus plantas. Este insecto suctor se alimenta de la sabia del vegetal, debilitándolo, deteniendo su crecimiento y secretando una sustancia melosa que atrae a las hormigas y genera hongos. Combatirla con insecticidas químicos agresivos no siempre es necesario: el clásico jabón blanco de lavar la ropa es el remedio casero más efectivo.