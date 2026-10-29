El truco del jabón blanco para eliminar la cochinilla algodonosa de las plantas

Descubrir pequeños copos o algodones blancos pegados en los tallos y en el revés de las hojas es señal de que la cochinilla algodonosa invadió tus plantas. Este insecto suctor se alimenta de la sabia del vegetal, debilitándolo, deteniendo su crecimiento y secretando una sustancia melosa que atrae a las hormigas y genera hongos. Combatirla con insecticidas químicos agresivos no siempre es necesario: el clásico jabón blanco de lavar la ropa es el remedio casero más efectivo.
Por qué el jabón blanco destruye a la cochinilla
La cochinilla algodonosa está cubierta por una capa cerosa que la protege de los pesticidas comunes. El jabón neutro de pan (jabón blanco de lavar) actúa como un decapante lipídico que disuelve la capa cerosa protectora, provocando la deshidratación y asfixia del insecto de forma mecánica sin generar resistencia ni contaminar la tierra.
Receta del insecticida casero de jabón neutro
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Ingredientes: 2 cucharadas de jabón blanco rallado por cada 1 litro de agua tibia. Podés sumar 1 cucharada de alcohol fino para potenciar el efecto.
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Preparación: disolver la ralladura de jabón en el agua tibia hasta que no queden trozos sólidos y dejar enfriar.
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Aplicación manual: para invasiones pequeñas, moja un algodón o hisopo en la solución y retirá las cochinillas una por una.
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Pulverización: si la plaga está extendida, rocía toda la planta (especialmente el revés de las hojas) al atardecer, para evitar que el sol queme las hojas mojadas.
Repetí la aplicación cada 4 o 5 días durante dos semanas hasta erradicar por completo los huevos y larvas.