Por qué tus suculentas se estiran demasiado y cómo devolverles su forma compacta

Comprar una suculenta pequeña con forma de roseta compacta y descubrir con el paso de los meses que se transformó en un tallo largo, fino, desgarbado y con hojas muy separadas entre sí es una frustración común entre los principiantes. Este cambio de forma no significa que la planta esté creciendo feliz, sino todo lo contrario: sufre de etiolación, un proceso por el cual se deforma buscando desesperadamente luz solar.
La física del crecimiento buscando la luz
Las suculentas son nativas de zonas áridas y requieren varias horas de luz solar directa para mantener su estructura compacta y sus colores pigmentados. Cuando se ubican en interiores sombríos, la planta detiene la producción de tejido grueso e inhabilita su coloración, estirando el tallo hacia la fuente de luz más cercana para sobrevivir.
Cómo decapitar y salvar una suculenta etiolada
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Cortar la roseta superior: con una cuchilla bien afilada y desinfectada, cortá la parte superior del tallo (la "cabeza" que conserva la forma bonita), dejando un par de centímetros de tallo.
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Cicatrización (Clave): dejá secar la roseta cortada a la sombra durante 3 a 5 días hasta que la herida forme un callo seco.
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Replantar: apoyá la roseta cicatrizada sobre un sustrato para cactus y no riegues por una semana hasta que empiece a sacar raíces.
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Mover al sol: ubicá la nueva maceta en un espacio con al menos 4 a 6 horas de luz solar directa al día para que crezca firme y compacta.
No tires el tallo decapitado que quedó en la maceta original: con el tiempo y buen sol, le brotarán decenas de nuevas rosetas a los costados.