    • 29 de octubre de 2026 - 20:47

    Por qué tus suculentas se estiran demasiado y cómo devolverles su forma compacta

    La etiolación es la respuesta desesperada de las plantas crasas ante la falta de sol directo y tiene solución.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Comprar una suculenta pequeña con forma de roseta compacta y descubrir con el paso de los meses que se transformó en un tallo largo, fino, desgarbado y con hojas muy separadas entre sí es una frustración común entre los principiantes. Este cambio de forma no significa que la planta esté creciendo feliz, sino todo lo contrario: sufre de etiolación, un proceso por el cual se deforma buscando desesperadamente luz solar.

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    La física del crecimiento buscando la luz

    Las suculentas son nativas de zonas áridas y requieren varias horas de luz solar directa para mantener su estructura compacta y sus colores pigmentados. Cuando se ubican en interiores sombríos, la planta detiene la producción de tejido grueso e inhabilita su coloración, estirando el tallo hacia la fuente de luz más cercana para sobrevivir.

    Cómo decapitar y salvar una suculenta etiolada

    • Cortar la roseta superior: con una cuchilla bien afilada y desinfectada, cortá la parte superior del tallo (la "cabeza" que conserva la forma bonita), dejando un par de centímetros de tallo.

    • Cicatrización (Clave): dejá secar la roseta cortada a la sombra durante 3 a 5 días hasta que la herida forme un callo seco.

    • Replantar: apoyá la roseta cicatrizada sobre un sustrato para cactus y no riegues por una semana hasta que empiece a sacar raíces.

    • Mover al sol: ubicá la nueva maceta en un espacio con al menos 4 a 6 horas de luz solar directa al día para que crezca firme y compacta.

    No tires el tallo decapitado que quedó en la maceta original: con el tiempo y buen sol, le brotarán decenas de nuevas rosetas a los costados.

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