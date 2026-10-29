Por qué tus suculentas se estiran demasiado y cómo devolverles su forma compacta

Comprar una suculenta pequeña con forma de roseta compacta y descubrir con el paso de los meses que se transformó en un tallo largo, fino, desgarbado y con hojas muy separadas entre sí es una frustración común entre los principiantes. Este cambio de forma no significa que la planta esté creciendo feliz, sino todo lo contrario: sufre de etiolación, un proceso por el cual se deforma buscando desesperadamente luz solar.