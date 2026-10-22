Cuánta agua hay que tomar por día para ayudar a mantener una presión arterial saludable

Tomar suficiente agua durante el día no solo ayuda a evitar la deshidratación: también podría desempeñar un papel importante en el control de la presión arterial. Una investigación publicada en Nephrology Dialysis Transplantation analizó a 126 participantes y encontró una relación entre un consumo insuficiente de líquidos y valores más elevados de tensión, incluso independientemente de la cantidad de sodio consumida.
De acuerdo con las recomendaciones generales citadas en el trabajo, beber entre seis y ocho vasos de agua diarios puede contribuir a mantener una hidratación adecuada y favorecer valores saludables de presión. Sin embargo, la cantidad necesaria puede variar según la edad, el clima, la actividad física, la alimentación y determinadas enfermedades.
Qué descubrió el estudio sobre el agua y la presión
Uno de los protocolos de la investigación siguió durante 205 días a seis hombres sanos que permanecieron en un ambiente controlado. Cuando disminuyeron su consumo de líquidos y presentaron una orina más concentrada, la presión sistólica aumentó en promedio 8 mmHg.
En otra etapa se comparó a 79 adultos sanos con 47 personas que padecían hipertensión. Los pacientes con presión elevada mostraron una mayor concentración de sustancias disueltas en la sangre y una menor capacidad de los riñones para eliminar agua libre. A su vez, la excreción de sodio fue similar entre ambos grupos, un resultado que llevó a los investigadores a poner el foco también sobre la hidratación.
Cuando falta agua, el organismo activa mecanismos destinados a conservar líquido. Entre ellos aparece la vasopresina, una hormona que ayuda a retener agua pero también puede provocar la contracción de los vasos sanguíneos. Además, puede activarse la angiotensina II, que también estrecha las arterias y favorece un incremento de la presión.
Cuánta agua conviene beber por día
Como referencia general, estas son algunas de las pautas mencionadas por los especialistas:
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Entre seis y ocho vasos de agua por día puede ser una referencia sencilla para mantener una hidratación adecuada.
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Para las mujeres adultas, se estima una ingesta total cercana a 2,7 litros de líquidos diarios.
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Para los hombres adultos, la referencia ronda los 3,7 litros diarios.
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Esas cantidades no corresponden exclusivamente al agua que se bebe: también incluyen el líquido aportado por frutas, verduras, lácteos y otros alimentos y bebidas.
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Las necesidades pueden aumentar con altas temperaturas, ejercicio intenso o una mayor pérdida de líquidos.
Beber más agua no siempre es mejor
Los especialistas advierten que aumentar indiscriminadamente el consumo tampoco es recomendable. Las personas con enfermedad renal crónica severa o insuficiencia cardíaca pueden necesitar restricciones específicas de líquidos, por lo que deben seguir las indicaciones de su médico.
La hidratación puede ser una herramienta complementaria para cuidar la salud cardiovascular, pero no reemplaza los medicamentos para la hipertensión ni los controles médicos. En personas con enfermedades previas, cualquier cambio importante en la cantidad de líquido consumido debería ser consultado con un profesional.