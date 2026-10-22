Cuánta agua hay que tomar por día para ayudar a mantener una presión arterial saludable

Un estudio encontró que una hidratación insuficiente puede favorecer el aumento de la tensión arterial. Los especialistas explicaron cuánto conviene beber y en qué casos hay que tener precaución.

La cantidad necesaria de líquidos puede variar según la edad, la actividad física, la temperatura y el estado de salud de cada persona.

Tomar suficiente agua durante el día no solo ayuda a evitar la deshidratación: también podría desempeñar un papel importante en el control de la presión arterial. Una investigación publicada en Nephrology Dialysis Transplantation analizó a 126 participantes y encontró una relación entre un consumo insuficiente de líquidos y valores más elevados de tensión, incluso independientemente de la cantidad de sodio consumida.

De acuerdo con las recomendaciones generales citadas en el trabajo, beber entre seis y ocho vasos de agua diarios puede contribuir a mantener una hidratación adecuada y favorecer valores saludables de presión. Sin embargo, la cantidad necesaria puede variar según la edad, el clima, la actividad física, la alimentación y determinadas enfermedades.

Qué descubrió el estudio sobre el agua y la presión Uno de los protocolos de la investigación siguió durante 205 días a seis hombres sanos que permanecieron en un ambiente controlado. Cuando disminuyeron su consumo de líquidos y presentaron una orina más concentrada, la presión sistólica aumentó en promedio 8 mmHg.

En otra etapa se comparó a 79 adultos sanos con 47 personas que padecían hipertensión. Los pacientes con presión elevada mostraron una mayor concentración de sustancias disueltas en la sangre y una menor capacidad de los riñones para eliminar agua libre. A su vez, la excreción de sodio fue similar entre ambos grupos, un resultado que llevó a los investigadores a poner el foco también sobre la hidratación.

Cuando falta agua, el organismo activa mecanismos destinados a conservar líquido. Entre ellos aparece la vasopresina, una hormona que ayuda a retener agua pero también puede provocar la contracción de los vasos sanguíneos. Además, puede activarse la angiotensina II, que también estrecha las arterias y favorece un incremento de la presión.