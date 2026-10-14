Un científico de la UNSJ impulsa un innovador sistema para monitorear el agua en el río Jáchal

El Dr. Ing. Oscar Dölling, director del Programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), junto a un equipo interdisciplinario, presentó el "Plan Maestro de Seguridad Hídrica Cuenca del Río Jáchal: Implementación del Sistema SAT-PAE y Control de Procesos en Tiempo Real".

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La iniciativa fue presentada formalmente a través de la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan de Cuyo y cuenta además con la participación de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo), mediante el Instituto del Agua y el Laboratorio de Control de Calidad "Dr. Alberto Graffigna".

El plan, previsto para desarrollarse en el período 2023-2027, fomenta la Responsabilidad Social Universitaria para promover el bienestar de las comunidades locales y la sostenibilidad ambiental en los valles del norte sanjuanino.

El objetivo central de la propuesta de Dölling es fortalecer la seguridad hídrica en la cuenca del río Jáchal mediante el despliegue de tecnologías de observación satelital y control de procesos en tiempo real.

Para lograrlo, el proyecto contempla la instalación de una red de estaciones de medición estratégicamente ubicadas en las inmediaciones de los emprendimientos mineros. Este sistema permitirá:

Analizar parámetros físicos y químicos en el caudal de forma instantánea.

Determinar en qué punto exacto del río o sus afluentes apareció la alteración.

Identificar si la variación en la calidad del agua se encuentra vinculada a una actividad industrial o responde a procesos naturales.

Peces como "bioindicadores" y alertas tempranas

Una de las innovaciones más destacadas del proyecto es la incorporación de la biotecnología al control ambiental:

Estaciones biométricas: Se instalarán seis estaciones biométricas que utilizarán peces como bioindicadores naturales para reaccionar y alertar sobre cambios sutiles o contaminación en el recurso hídrico.

Centros de control: La información generada por la red satelital y las estaciones biométricas será procesada por dos centros de monitoreo, encargados de analizar los datos en tiempo continuo y activar protocolos de alerta temprana ante cualquier eventualidad.

Con esta propuesta, las universidades sanjuaninas y la Iglesia buscan aportar una herramienta científica avanzada para respaldar la transparencia, la gestión del agua y el cuidado ambiental en el departamento de Jáchal.

Fuente: UNSJ