En el marco de su compromiso con la educación, la formación profesional y el desarrollo de capacidades locales, Alta Tecnología Alimentaria S.A. (ATA) y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través del Instituto Preuniversitario Escuela Industrial Domingo F. Sarmiento, firmaron un “Convenio Específico de Practica Pre-Profesional” para facilitar la realización de prácticas pre-profesionales destinadas a estudiantes de nivel secundario técnico.

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De la rúbrica del convenio participaron por parte de la empresa ATA, su Presidente, Carlos Sola y en representación de la institución educativa, la Ing. Noelia Santandreu, y el Ing. Edgardo Pereyra, Directora y Vicedirector del Instituto preuniversitario Escuela Industrial Domingo F. Sarmiento. Además, estuvieron presentes acompañando la ocasión: la Ing. Liliana Matus, Jefe dpto. Química EIDFS; Ing. Diego Agüero, Jefe dpto. EIE de EIDFS; Ing. Diego Moreno, Jefe dpto. Procesos Industriales; los estudiantes: Fabricio Rossini, Noemi Guzmán Font y Alma González Manrique; como así también todo el equipo gerencial de ATA.

La iniciativa contempla la incorporación de estudiantes de diferentes especialidades, como: Tecnicatura en Química, Electromecánica y Procesos Industriales, donde podrán desarrollar actividades prácticas vinculadas con su formación académica, acercándose a las dinámicas, procedimientos y exigencias del ámbito profesional. Todo ello con el objetivo de mejorar la eficiencia y obtener la excelencia en la calidad de los servicios.

El convenio establece un marco de colaboración institucional en el que las prácticas tienen una finalidad exclusivamente educativa, promoviendo la articulación entre los conocimientos adquiridos en las aulas y su aplicación en entornos reales de trabajo.

En este proceso, el seguimiento y la evaluación estarán a cargo de la institución educativa, mientras que ATA designará profesionales de su equipo para acompañar, orientar y supervisar el desarrollo de las actividades.

Esta iniciativa representa una oportunidad para que los jóvenes fortalezcan sus competencias técnicas, incorporen nuevas experiencias y comiencen a construir un vínculo directo con el mundo del trabajo.

Para ATA, acompañar estos procesos forma parte de una visión de desarrollo que reconoce a la educación como una herramienta fundamental para generar oportunidades, promover el talento local y contribuir al crecimiento sostenible de San Juan.

De esta manera ATA abre sus instalaciones para fortalecer la formación técnica y la vinculación entre educación y sector productivo.

La formación de las nuevas generaciones es también una inversión en el futuro de la industria y de la sociedad.