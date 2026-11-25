El Ministerio de Gobierno brinda orientación contable, social y en trámites a través de la Dirección de Asesoramiento Previsional. Hay asistencia presencial en Casa de Gobierno y canales digitales.

Conocer los años de aportes registrados, revisar los requisitos vigentes y evaluar alternativas de regularización son pasos clave antes de iniciar un trámite jubilatorio. Para acompañar a los vecinos que buscan acceder a una jubilación u otras prestaciones de la seguridad social, el Ministerio de Gobierno de San Juan mantiene activo un servicio gratuito a través de la Dirección de Asesoramiento Previsional.

El área ofrece atención personalizada, acompañamiento en las distintas etapas de gestión y orientación contable y social para quienes necesiten resolver dudas previsionales o planificar su retiro laboral en la provincia.

Qué trámites y consultas se pueden realizar Desde la Dirección de Asesoramiento Previsional orientan sobre distintas situaciones vinculadas con la seguridad social y las opciones disponibles para completar aportes o iniciar gestiones. Entre los principales temas de consulta figuran:

Plan de Pago de Deuda Previsional: orientación y cálculos para quienes no reúnen la totalidad de los aportes exigidos.

Acceso a jubilaciones: consulta para trabajadores autónomos, monotributistas, empleados en relación de dependencia, regímenes especiales y personal de casas particulares.

Regularización de deudas: asistencia para monotributistas y trabajadoras o trabajadores de casas particulares.

Gestiones ante AFIP: acompañamiento para realizar presentaciones digitales. Una opción para quienes no llegan a los 30 años de aportes Para las personas que estiman que no alcanzarán los 30 años de aportes requeridos al momento de cumplir la edad jubilatoria, el Plan de Pago de Deuda Previsional de ANSES prevé alternativas de regularización.

En ese marco, el equipo técnico de la Dirección realiza los cálculos correspondientes y asesora sobre las posibilidades de completar el período faltante para planificar el acceso al beneficio. Según lo informado, pueden acercarse a consultar mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años que prevean no reunir los años de servicio necesarios.