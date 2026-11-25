Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , una fecha que busca poner sobre la mesa un flagelo que continúa vigente y que no solo apunta al género femenino sino también a las diversidades. En ese contexto, varias son las actividades que se gestaron en la provincia. Una de ellas se realizó este miércoles en la mañana en el cruce de las peatonales, llevada a cabo por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, en conjunto con el Ministerio de Salud y la Dirección de Género de la provincia.

Una mariposa como símbolo de transformación y decenas de mensajes como expresión del compromiso colectivo; un termómetro para reconocer los distintos grados de violencia y una intervención artística fueron parte de las propuestas que se desarrollaron desde las 9 de la mañana. La iniciativa tuvo como objetivo visibilizar las distintas formas de violencia, brindar información sobre los recursos de asistencia y promover la participación de los vecinos en la construcción de una sociedad libre de violencias.

Uno de los momentos centrales fue una propuesta simbólica que invitó a los transeúntes a responder una pregunta: ¿Qué harías vos para detener la violencia contra las mujeres? Cada participante pudo escribir una palabra, frase o compromiso en una mariposa que luego se incorporó a un mural colectivo. La figura buscó reunir las voces de la comunidad y representar la importancia de involucrarse para prevenir y erradicar la violencia.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, Carolina Martínez, subdirectora de Género de la Municipalidad de la Capital, explicó que la actividad forma parte de las acciones de prevención que impulsa la actual gestión. "Promovemos la prevención ante una situación muy sensible que estamos viviendo diariamente, que es la violencia contra la mujer. Cada 24 horas muere una mujer por violencia de género", señaló con preocupación y alarma.

Más allá de las acciones de sensibilización, Martínez puso el foco en los recursos que ofrece el municipio para las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. La Dirección de Género cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas, destinado a brindar asistencia a las vecinas de Capital.

Según detalló, quienes estén atravesando situaciones de violencia física, psicológica o económica, sean mujeres como diversidades, pueden acercarse al municipio para recibir asesoramiento, orientación y acompañamiento. La intervención contempla también la derivación y, cuando resulta necesario, la judicialización de los casos y la gestión de medidas de protección.

La funcionaria destacó que uno de los principales desafíos es lograr que las mujeres puedan reconocer que están atravesando una situación de violencia. "Muchas veces vienen porque les dijo una amiga o una vecina y se encuentran con que están viviendo una situación de violencia mucho más grave de lo que ellas creen. Naturalizan el maltrato, el grito o la piña contra la pared", explicó.

En cuanto a las consultas recibidas, Martínez indicó que, si bien no contaba con estadísticas actualizadas para precisar la cantidad de casos atendidos durante el año, en los últimos meses observaron un incremento. Entre las situaciones que aparecen con mayor frecuencia mencionó la violencia psicológica y la económica, dos formas de maltrato que no siempre resultan visibles.

Frente a estas situaciones, el municipio también contempla herramientas para ayudar a las mujeres a salir de los entornos de violencia. Entre ellas, la entrega de mercadería para brindar un sostén temporal y la articulación con la Dirección de Empleo para facilitar el acceso a programas y oportunidades laborales que permitan alcanzar una independencia económica.

Escuchar, acompañar y actuar ante la violencia de género

Para Martínez, la prevención requiere mucho más que una intervención institucional, ya que se necesita del compromiso de toda la sociedad. En ese sentido, destacó la importancia de la escucha activa y el acompañamiento a quienes pueden estar atravesando situaciones de violencia sin reconocerlas.

También señaló la necesidad de trabajar con los más jóvenes, especialmente frente a las situaciones de violencia que pueden aparecer durante los noviazgos. Las charlas en las escuelas y los espacios de diálogo son algunas de las herramientas que consideró fundamentales para promover vínculos saludables. "Me parece que la valorización de la mujer, de la persona, de uno mismo, es importante. Uno vale solamente por el hecho de ser persona, no importa el género", expresó.

La jornada dejó así un mensaje claro: la violencia de género no es un problema individual ni una responsabilidad exclusiva de quien la padece. Informarse, escuchar sin juzgar, acompañar y actuar son compromisos necesarios para detectar las situaciones de riesgo y contribuir a una comunidad con menos violencia.