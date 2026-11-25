El departamento de Iglesia vive jornadas de progreso y tradición para conmemorar su 273º aniversario . En el marco de esta fecha histórica, el municipio de Iglesia , bajo la conducción del intendente Jorge Espejo , diseñó un cronograma de actividades que logró articular el desarrollo de obra pública con las expresiones culturales más arraigadas de la identidad iglesiana.

Como eje central de la celebración institucional, las autoridades comunales acompañaron a los vecinos del distrito Villa Iglesia – Bella Vista en la inauguración oficial de tres obras consideradas fundamentales para optimizar los servicios, la seguridad y la transitabilidad de la zona:

Desde el ejecutivo municipal destacaron el acompañamiento permanente de la comunidad en cada inauguración, reafirmando el compromiso de continuar impulsando proyectos de infraestructura que se traduzcan en una mejor calidad de vida para todos los iglesianos.

El espíritu festivo se trasladará al terreno de las costumbres criollas con la realización de la 5ª Cabalgata al Curita Brochero , organizada por la Agrupación Gaucha Curita Brochero . La cita tendrá lugar el 28 de noviembre desde las 10 , en el Paraje Agua del Medio , convocando a jinetes, agrupaciones tradicionalistas y familias enteras en un ambiente de devoción y camaradería.

A lo largo del día, el predio será escenario de un gran encuentro campero con exhibiciones de destrezas criollas , reafirmando el vínculo histórico de la región con las actividades ecuestres y la fe popular hacia el Santo Cura Brochero.

Una peña con figuras de primer nivel

Como broche de oro de la jornada en Agua del Medio, la cabalgata culminará con una gran peña folclórica que ofrece un destacado repertorio musical para el público presente. El escenario principal vibrará con la presentación estelar de Los Caldenes, acompañados por las actuaciones de El Toba Toledo y El Negro Vera.

La grilla artística se completa con el talento y la música tradicional de Tres para el Canto, Herencia Huayra y Carlos Carrizo. El evento cuenta con el auspicio oficial de la Municipalidad de Iglesia, el acompañamiento de Fernando Varela y el respaldo de numerosos comercios y emprendimientos locales que apuesta al éxito de esta quinta edición y que aportaron algunos premios para los sorteos que se realizarán durante el desarrollo de esta actividad.