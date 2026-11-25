Cada 25 de noviembre se conmemora una fecha que es muy importante para la sociedad en general, ya que expone un flagelo que pese a los avances que ha tenido la humanidad, continúa más presente que nunca. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizará la tarde de este miércoles una marcha en el corazón de la ciudad de San Juan.

La convocatoria es realizada por el colectivo Ni Unx Menos San Juan, bajo el lema “Contra el odio y la violencia, lucha y resistencia”. Participarán de manera activa en la marcha distintas organizaciones civiles, asociaciones como gremios, entre los que se encuentran Amas de Casa del País, el Consejo Provincial de Protección Integral de Mujeres, Géneros y Diversidad, ADICUS, entre otros espacios.

Parte de las consignas que se estarán compartiendo durante la marcha tendrá que ver con los pedidos de justicia por Gemma Álvarez, Camila Vecchiarello y Fanny Figueroa, las víctimas de femicidios cometidos en San Juan este año, registrados solo en dos meses, casos que conmovieron a gran parte de la comunidad por el grado de violencia registrado. “Detrás de cada femicidio hay una trama de desigualdades, violencias y responsabilidades estatales que exige respuestas concretas. Mientras tanto, se debilitan las políticas públicas de prevención y asistencia, y se profundizan las condiciones de precarización y desigualdad que también condicionan la vida de las mujeres” , señalaron en la convocatoria desde ADICUS.

Laura Vera, presidente del Consejo Provincial de Protección Integral de Mujeres y titular de Amas de Casa del País detalló en contacto con DIARIO DE CUYO que la concentración se realizará esta tarde, a las 18 horas, en la Plaza 25 de Mayo. Allí, las distintas grupalidades y columnas se estarán ubicando detrás de sus respectivas banderas para dar inicio al recorrido previsto.

De acuerdo a lo que, explicado por Vera, la intención es alrededor de las 19 horas comenzar a caminar hacia el oeste por Av. Ignacio de la Roza, para luego tomar hacia el norte por Av. Alem. La intención es pasar por CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género / UFI CAVIG), un espacio de atención, contención e investigación penal para casos de violencia familiar y por motivos de género. Tras hacer una breve detención en el sitio, se continuará el recorrido hacia el norte, hasta llegar a Av. Libertador.

La intención de la organización es tomar por la avenida hacia el este para llegar a calle Mendoza y por la misma arteria regresar a la Plaza 25 de Mayo, donde culminará el recorrido. Al finalizar la marcha, se hará lectura de un documento que fuer elaborado por todas las organizaciones y asociaciones que fueron parte de la organización de la marcha, exponiendo la realidad en San Juan, las vulnerabilidades a las que están expuestas las mujeres y diversidades en la provincia, los derechos y los logros que perdieron en manos de la actual administración nacional, como también las acciones que hacen falta para que la violencia deje de ser moneda corriente en la provincia.

Por qué cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer

La fecha recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal y busca visibilizar una problemática que afecta a una de cada tres mujeres en el mundo. El crimen de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal ocurrió un 25 de noviembre, pero de 1960, en República Dominicana durante la dictadura de Rafael Léonidas Trujillo.

Las tres mujeres, conocidas como “Las Mariposas”, fueron activistas políticas que se opusieron al régimen dictatorial. Su asesinato se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá, Colombia, se estableció el 25 de noviembre como una jornada de lucha contra la violencia de género.

La violencia contra las mujeres puede manifestarse tanto en el ámbito público como en el privado, mediante acciones u omisiones que vulneran sus derechos, su libertad, su integridad y su autonomía.

En Argentina, la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres reconoce los siguientes tipos de violencia:

Física: agresiones que provocan daño corporal o ponen en riesgo la integridad física.

Psicológica: amenazas, humillaciones, manipulación, hostigamiento y conductas de control.

Sexual: acciones que vulneran el derecho a decidir libremente sobre la sexualidad.

Económica y patrimonial: limitación o control de los recursos económicos y bienes.

Simbólica: mensajes, valores y estereotipos que reproducen relaciones de desigualdad y discriminación.

Política: acciones que obstaculizan o restringen la participación de las mujeres en asuntos públicos y políticos.

La normativa también contempla distintas modalidades de violencia, entre ellas la doméstica, institucional, laboral, obstétrica, mediática y digital.