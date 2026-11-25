El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes la inauguración del nuevo anexo de la Fiscalía de Estado , ubicado en calle Tucumán 75 Norte , en Capital. El espacio fue acondicionado para mejorar el funcionamiento del organismo, incorporar herramientas tecnológicas y fortalecer la defensa jurídica de los intereses y el patrimonio de San Juan.

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La ceremonia contó con la presencia del fiscal de Estado, Sebastián Dávila , además de autoridades provinciales y funcionarios de la institución. Durante el acto, se realizó el tradicional corte de cintas y se recorrieron las instalaciones, que fueron recuperadas y refuncionalizadas para responder a las necesidades actuales de la dependencia.

En su discurso, Orrego felicitó al equipo de trabajo por la concreción del proyecto y destacó la importancia de contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las tareas cotidianas. También remarcó la necesidad de avanzar en la modernización de la gestión pública y en el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y la Fiscalía.

"No solamente es una relación institucional la que tiene que haber entre el Gobierno de la provincia y la Fiscalía de Estado, sino también que nos mueve el poder trabajar para los sanjuaninos, en definitiva, para defender los intereses de San Juan", expresó el mandatario.

Además, manifestó su orgullo por ser sanjuanino y por tener la responsabilidad de defender los derechos de la población y de la provincia. En ese sentido, aseguró que su gestión acompañará al personal del organismo en ese objetivo.

Un edificio recuperado para mejorar el funcionamiento de la Fiscalía

Por su parte, Sebastián Dávila explicó que la recuperación del inmueble surgió al observar el estado de abandono en el que se encontraba el edificio y la necesidad que tenía la Fiscalía de Estado de alquilar otro espacio para desarrollar sus actividades.

El funcionario contó que, desde el inicio de su gestión, comenzó a evaluar alternativas para recuperar el lugar y ponerlo nuevamente en funcionamiento. Según relató, presentó la iniciativa al gobernador y encontró una respuesta favorable para avanzar con el proyecto.

El nuevo anexo dispone de una Sala de Usos Múltiples con capacidad para 80 personas, equipada para realizar capacitaciones, conferencias y encuentros institucionales sin necesidad de utilizar espacios externos.

También cuenta con una recepción, cocina, sanitarios —uno de ellos adaptado para personas con discapacidad— y dos salas de reuniones con sistemas de audio y video. A esto se suman un despacho para los profesionales de la Unidad de Defensa del Territorio, una oficina destinada exclusivamente a la digitalización de expedientes, un área para las directoras de Inmuebles y una sala de archivo, entre otras dependencias.

Digitalización y ahorro de recursos públicos

La inauguración del anexo forma parte de un proceso de modernización institucional que busca mejorar la organización interna y agilizar el trabajo de la Fiscalía de Estado. La recuperación del inmueble también permitirá reducir gastos de alquiler y aprovechar instalaciones propias para distintas actividades.

El proyecto contempla, además, la implementación de un reglamento actualizado, la futura elaboración de manuales de procedimiento y el desarrollo de un sistema informático integral.

Con estas herramientas, el organismo apunta a fortalecer sus capacidades administrativas y jurídicas, mejorar la transparencia y optimizar la protección de los recursos públicos y del territorio sanjuanino.