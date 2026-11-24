El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de viviendas del Sector 2. Las unidades tienen dos dormitorios, equipamiento eléctrico y termotanque solar.

Familias de Angaco recibieron este martes las llaves de sus nuevas viviendas en el barrio Malvinas Nos Une, Sector 2, durante un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego. La entrega permitió que los adjudicatarios comenzaran a ocupar sus hogares y avanzar en una nueva etapa con vivienda propia.

Orrego estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, además de autoridades departamentales. La entrega forma parte del desarrollo habitacional previsto para la zona y suma nuevas unidades destinadas a familias sanjuaninas.

Cómo son las viviendas entregadas Las casas cuentan con dos dormitorios, cocina-comedor, baño y espacios de expansión, además de las instalaciones sanitarias y eléctricas correspondientes. Cada unidad fue entregada con cocina eléctrica, horno, termotanque eléctrico y termotanque solar, equipamiento pensado para que las familias puedan comenzar a utilizar sus viviendas desde el primer momento.