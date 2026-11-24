Se puso en vigencia en 2024 y con un doble objetivo solidario: colaborar con el Hospital Garraham y ayudar a los egresados secundarios con los gastos del baile o del viaje. Sigue vigente y con una gran participación y compromiso. Es el programa municipal ‘Tapitas Solidarias’, del municipio 25 de Mayo, que premia a los estudiantes que más tapitas junten.

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En esta oportunidad, el programa municipal también incluyó a los estudiantes de las escuelas primarias del departamento para ampliar la recaudación de material reciclable y para que más chicos obtengan un beneficio por esta acción solidaria. ‘Esta vez se incorporó a los alumnos primarios en esta cruzada solidaria, con premio para quienes participen del programa Reciclando Papel y que reúnan más kilos de esta material. El premio para los ganadores es un día de pileta y recreación gratuito en el Balneario Municipal de 25 de Mayo’, dijo Patricia Carmona, asesora de Educación del municipio de 25 de Mayo.

En este marco, los estudiantes lograron recaudar más de una tonelada de material reciclable. Los secundarios juntaron casi 95 kilos de tapitas (94,792 kilos), mientras que los primarios recolectaron casi una tonelada de papel (930,789 kilos).

En el Marco de este programa municipal las escuelas de nivel primario y secundario lograron recaudar una importante cantidad de tapitas y de papel:

Patricia Carmona agregó que las tres escuelas secundarias que más tapitas recaudaron obtuvieron como premio una suma en efectivo d $500.000, $400.000 y $300.000 para el primer, segundo y tercer puestos respectivamente.

En tanto que, por decisión del intendente Rodolfo Jalife, todos los alumnos primarios que participaron de la recolección de papel podrán disfrutar de un día de pileta y recreación en el Balneario Municipal.

'Cada kilo de tapitas y papel representa mucha más que una cantidad, representa conciencia ambiental, solidaridad y compromiso con quienes necesitan de nuestra ayuda. Hoy no sólo reconocemos a quienes más recolectaron este material, sino también a todas las escuelas que enseñaron que la solidaridad también se aprende, se comparte y se multiplica’, sostuvo Carmona.

En el marco de los programas municipales “Tapitas Solidarias” y “Reciclando Papel”, se llevó a cabo el acto de entrega de certificados de reconocimiento a las instituciones educativas que participaron durante este año, sumándose a esta importante iniciativa en beneficio de la Fundación Garrahan.