Micaela Saldaña es una de las mujeres más jóvenes que participa en la actual edición de Emprendedora del Sol. Con 21 años logró cautivar al jurado de su departamento con su propuesta llamada Pura Infusión , un proyecto que busca darle una vuelta de rosca a la hora de ingerir alguna infusión, dejando de lado el tradicional saquito y sus componentes dañinos para el ambiente.

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“Comencé con esta idea este año, más que nada pensando en el cuidado del medio ambiente” , relata la joven en contacto con DIARIO DE CUYO. La propuesta, que se encuentra en etapa de desarrollo, nació hace unos meses antes, bajo la premisa de volver a lo puro y lo natural. Para fundamentar su proyecto, Micaela se basó en la ciencia.

En la argumentación de su propuesta la joven incorpora estudios elaborados por la Universidad McGill (2019) y de la Universidad Autónoma de Barcelona (2024, publicado en Chemosphere), los cuales revelaron que el sellado que se le hace al tradicional saquito de las infusiones (sea té o café) libera hasta 11.600 millones de micro y nanoplásticos por taza, los cuáles son absorbidos por las personas a la hora de consumir la bebida. “Consumir eso puede ser perjudicial para la salud si tenemos en cuenta que generalmente todos tomamos té, incluso muchos al arrancar la jornada. Fue así como buscamos una alternativa al saquito convencional que todos consumimos”, sostuvo la veinticinqueña.

Identificada la problemática, comenzó a incursionar en distintas alternativas que pudieran reemplazar a la bolsa que se utiliza para las infusiones, procurando desarrollar una opción que no esté actualmente vigente en el mercado. Fue así como nació Pura Infusión, un disco formado por caramelo artesanal, cristalino, elaborado con azúcar natural. En su interior contiene diferentes yuyos que se pueden infusionar. El prototipo elaborado para presentar en el concurso Emprendedora del Sol está elaborado con manzanilla, estrella de anís y ramas de canela como agitador.

“Buscamos hacerlo con materiales que estuvieran a nuestro alcance, con yuyos naturales de nuestra tierra, poniendo en valor las riquezas del departamento” , sostuvo la joven.

Emprendedora del Sol: el sueño de hacer realidad su proyecto más allá del resultado

Presentarse en el concurso era parte del plan del Micaela. Incluso su proyecto nació precisamente para el certamen. Si bien tenía mucha fe sobre las posibilidades que tenia su propuesta, el haber sido elegida para representar a su departamento fue toda una sorpresa.

Al respecto, comenta: “Cuando llegué el día de la exposición de los emprendimientos me topé con proyectos que ya estaban en marcha, y yo me presentaba solo con una idea. Quería salir elegida, pero cuando vi todo eso no tenía muchas esperanzas”, asegura.

Sin embargo, el potencial de su propuesta y los argumentos utilizados fueron suficientes para convencer al jurado y ser la elegida por 25 de Mayo.

Para Micaela, la instancia de Emprendedora del Sol es sin duda un momento para aprovechar y nutrirse. Adquirir información y conocimientos suficientes para que, pese al resultado que se de durante la Fiesta Nacional del Sol, poder hacer realidad su proyecto y materializarlo, pasando de la idea al hecho.

En ese contexto, las capacitaciones, talleres y mentorías que todas las representantes departamentales están recibiendo son más que nutritivas para cada una de las mujeres que están participando. “Me encanta poder conocer a las otras emprendedoras y sus proyectos, saber que tenemos los mismos gustos, las mismas ganas. También poder conocer la historia detrás de cada emprendimiento, es algo que te enriquece y te impulsa a seguir adelante”, sostiene.

Con 21 años, Micaela es actualmente profesora de danza, preceptora y secretaria, además de estar estudiando actualmente el profesorado de educación inicial. Mientras continúa con su formación profesional, Pura Infusión se convirtió para la joven en mucho más que una idea.

“Hemos decidido con mi compañera, quien me impulsó en eso, que sea cual sea el resultado, lo haremos realidad, lo vamos a concretar. Queremos que se pueda comercializar, es algo que anhelamos y que le dará valor al departamento”, concluyó Micaela Saldaña.