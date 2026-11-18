La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) otorgó el título de Doctor Honoris Causa al destacado investigador, docente y profesor emérito Leonardo Ramón Funes, en reconocimiento a sus cuatro décadas de trayectoria académica y a sus aportes fundamentales en el estudio filológico de la literatura medieval hispánica.

La ceremonia protocolar tuvo lugar en el Salón Principal del Edificio Central de la UNSJ y contó con la presencia de las máximas autoridades del Rectorado y de las distintas unidades académicas. La postulación fue impulsada originalmente por la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) y aprobada por unanimidad en el Consejo Superior.

Durante el acto, la lectura de la laudatio estuvo a cargo de la directora del Departamento de Letras de la FFHA, Gabriela Domínguez, y del director del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas “Manuel Alvar” (INILFI), Lautaro López. Tras la firma del libro de actas, el rector Tadeo Berenguer hizo entrega formal del diploma, mientras que la vicerrectora Andrea Leceta otorgó la medalla y la resolución correspondiente. Asimismo, la decana de la FFHA, Myriam Arrabal, entregó un obsequio institucional y la secretaria de Extensión Universitaria, Laura Garcés, le concedió ejemplares de la Editorial UNSJ.

"Este título está referido a la excelencia y dignidad de Leonardo Funes en reconocimiento a su destacada trayectoria académica, sus contribuciones al estudio del lenguaje y su compromiso sostenido con la universidad pública", destacó el rector Berenguer durante su discurso.

Doctor y profesor en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Funes desarrolló gran parte de su carrera en el Seminario de Edición y Crítica Textual "Dr. Germán Orduna" (SECRIT), dependiente del Conicet. Allí diseñó una innovadora metodología de análisis que integra literatura, historia, lingüística y filología, hoy aplicada en universidades de Europa, Estados Unidos, México y Asia.

Lautaro López, director del INILFI, subrayó la trascendencia de la distinción: "Si bien es un profesional ampliamente distinguido en todo el mundo, este es su primer Doctorado Honoris Causa y es un honor proponerlo, porque nuestro Departamento de Letras y el Instituto siguen la metodología del doctor Funes para textos medievales y renacentistas españoles". Además, remarcó que casas de altos estudios de tres continentes enviaron sus avales para respaldar la nominación en San Juan.

El agradecimiento del homenajeado

Emocionado por el reconocimiento, el profesor emérito valoró el vínculo académico con la provincia y el impacto de la distinción en su carrera: "Estoy infinitamente agradecido por la generosidad de la Universidad; para mí, con 40 años de carrera, recibir este reconocimiento es muy importante".

Respecto a su labor investigativa, Funes señaló que su enfoque abierto permitió tender puentes entre especialistas de Europa, Estados Unidos y América Latina. "En la República Argentina hay una tradición bastante fuerte en la temática y en San Juan hay colegas que mantienen viva esta corriente de especialización", concluyó el flamante Doctor Honoris Causa.