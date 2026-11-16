    • 16 de noviembre de 2026 - 11:12

    La UNSJ llega a Rawson con "La U en la plaza": conocé toda la oferta educativa sin salir del departamento

    El próximo viernes 27 de noviembre, el Complejo La Superiora se convertirá en el epicentro de la feria de la UNSJ

    La UNSJ continua con su feria educativa itinerante y llega a Rawson.

    La UNSJ continua con su feria educativa itinerante y llega a Rawson.

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    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    La UNSJ saca las aulas a la calle y traslada toda su estructura al departamento Rawson. Bajo el lema "La U en la plaza", la casa de altos estudios pública de la provincia desarrollará una ambiciosa feria educativa con el objetivo de acercar su propuesta académica, cultural y tecnológica directamente a los jóvenes y vecinos de la zona.

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    La cita está programada para este viernes 27 de novimbre, a partir de las 20, en el Complejo La Superiora, en Conector Sur y Calle Doctor Ortega. La jornada se perfila como un evento dinámico que combinará la orientación vocacional con actividades recreativas, talleres interactivos y música en vivo. Habrá stands de las 62 carreras, talleres, tecnología, música en vivo y asesoramiento sobre becas y servicios estudiantiles.

    La propuesta de la UNSJ en Rawson

    El corazón del encuentro será la muestra de las 62 carreras de grado que actualmente dicta la UNSJ en sus distintas unidades académicas. Lo valioso de la propuesta es que cada stand estará atendido no sólo por docentes, sino también por los propios alumnos universitarios, quienes se encargarán de explicar en primera persona los pormenores de cada profesión, la salida laboral y cómo es el día a día de la vida académica.

    Además de la oferta de estudios, los asistentes podrán conocer a fondo los servicios esenciales que garantizan la permanencia de los alumnos en el sistema público:

    • Secretaría de Bienestar Universitario: brindará información detallada sobre el sistema de becas, comedores y residencias, además de realizar exhibiciones de las diversas disciplinas deportivas que se pueden practicar de forma gratuita en la institución.
    • Orientación y contención: estarán presentes los equipos de la Dirección de Psicología, la Oficina de Género y la Oficina de Discapacidad para asesorar sobre inclusión y acompañamiento integral.
    • Representación y cultura: la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ) y la Editorial de la UNSJ (EDUNSJ) también tendrán sus espacios institucionales para mostrar la producción literaria local y la organización estudiantil.

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