La UNSJ llega a Rawson con "La U en la plaza": conocé toda la oferta educativa sin salir del departamento

El próximo viernes 27 de noviembre, el Complejo La Superiora se convertirá en el epicentro de la feria de la UNSJ

La UNSJ saca las aulas a la calle y traslada toda su estructura al departamento Rawson. Bajo el lema "La U en la plaza", la casa de altos estudios pública de la provincia desarrollará una ambiciosa feria educativa con el objetivo de acercar su propuesta académica, cultural y tecnológica directamente a los jóvenes y vecinos de la zona.

La cita está programada para este viernes 27 de novimbre, a partir de las 20, en el Complejo La Superiora, en Conector Sur y Calle Doctor Ortega. La jornada se perfila como un evento dinámico que combinará la orientación vocacional con actividades recreativas, talleres interactivos y música en vivo. Habrá stands de las 62 carreras, talleres, tecnología, música en vivo y asesoramiento sobre becas y servicios estudiantiles.

La propuesta de la UNSJ en Rawson El corazón del encuentro será la muestra de las 62 carreras de grado que actualmente dicta la UNSJ en sus distintas unidades académicas. Lo valioso de la propuesta es que cada stand estará atendido no sólo por docentes, sino también por los propios alumnos universitarios, quienes se encargarán de explicar en primera persona los pormenores de cada profesión, la salida laboral y cómo es el día a día de la vida académica.

Además de la oferta de estudios, los asistentes podrán conocer a fondo los servicios esenciales que garantizan la permanencia de los alumnos en el sistema público: