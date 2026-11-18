En el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026, este jueves 19 y viernes 20 de noviembre se llevará a cabo la tercera edición del FNS Forum. La iniciativa, impulsada desde el inicio de la gestión del gobernador Marcelo Orrego a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, propone un espacio estratégico de networking y liderazgo que convoca a empresarios, inversores, emprendedores, productores y referentes del sector público y privado.

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Bajo el lema "Diversidad y Competitividad para Conectar, Inspirar y Pensar en nuestro futuro", el encuentro apunta a promover oportunidades comerciales, atraer capitales, fortalecer las cadenas de valor y generar herramientas para el desarrollo económico de San Juan.

La primera jornada comenzará de 8 a 15 horas en el Centro Cultural Conte Grand, donde se desarrollarán las Rondas de Negocios e Inversiones junto a cuatro mesas sectoriales en simultáneo (actividades con acreditación previa).

Según los datos oficiales, las rondas ya reúnen a más de 333 participantes y tienen confirmadas más de 321 reuniones individuales:

Ronda de Inversiones: Registra más de 259 inscriptos y más de 186 encuentros agendados, con la presencia de 140 empresas provenientes de otras provincias y del exterior.

Ronda de Negocios de Alimentos y Bebidas: Convoca a 74 participantes y prevé más de 135 reuniones entre elaboradores sanjuaninos, cadenas de supermercados y compradores nacionales e internacionales.

En paralelo, funcionarán cuatro mesas de trabajo para analizar desafíos y acordar líneas de acción por rubro:

Agroindustria: Oportunidades de diversificación, innovación y fortalecimiento de las cadenas productivas.

Proveedores mineros: Estrategias para ampliar la participación de firmas locales en la cadena de valor minera.

Comercio electrónico: Herramientas digitales y nuevas modalidades para ampliar mercados.

Financiamiento: Instrumentos y alternativas disponibles para acompañar el crecimiento empresarial.

Charlas inspiracionales y "Sunset Minero"

Por la tarde del jueves, de 16 a 20:30 horas, el Teatro del Bicentenario recibirá las Charlas Inspiracionales con tres referentes nacionales de la economía, la tecnología y el ámbito corporativo:

Lara López Calvo: Economista (UBA) y magíster en Finanzas (UCEMA), quien aportará claves para interpretar el escenario financiero y optimizar la toma de decisiones.

Santiago Siri: Emprendedor y referente tecnológico, quien abordará la inteligencia artificial mediante una demostración práctica de Prompting Live.

Patricia Jebsen: Especialista en comercio electrónico y transformación digital (ex Mercado Libre, Falabella y Rappi), con su exposición "Cuatro generaciones bajo el mismo empleo" sobre los desafíos actuales en las organizaciones.

Desde la organización confirmaron que las entradas para el teatro ya se encuentran agotadas. Se recomienda a los asistentes llegar con antelación y tener a mano su código QR, ya que el ingreso será por orden de llegada hasta completar el aforo.

Al finalizar las charlas, a partir de las 20:30 horas, se realizará el After Forum, que incluirá el Sunset Minero: una charla pensada para el público joven donde el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, dialogará con Jaime Garbarsky (Grupo ECIPSA) sobre la minería que viene, acompañada de música y food trucks.

Viernes 20: el cierre con el Summit empresarial

La agenda concluirá el viernes 20, de 9 a 13 horas, en el Salón Tehuel A del Hotel Del Bono Park con el Summit corporativo (exclusivo por invitación), orientado a debatir el contexto económico argentino y las oportunidades locales en torno a dos ejes centrales:

Diversificación productiva: Tres paneles dedicados a la integración entre tecnología, minería y agroindustria para impulsar infraestructura, escala e internacionalización regional.

Nuevos mercados y competitividad: Un análisis sobre las oportunidades que abre la apertura comercial, las negociaciones internacionales y las estrategias para potenciar la oferta exportable sanjuanina.